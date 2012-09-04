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İş değişikliği yapanlara icra şoku!

İş değişikliği yaptınız ya da tayininiz çıktı ise maaş ödemelerinizin yapıldığı eski hesabınızın tamamen kapatıldığından emin olun.

04 Eylül 2012 Salı 13:40
İş değişikliği yapanlara icra şoku!

Eski maaş hesabına ait tüm borçlarını ödediğini ve hiçbir borcunun kalmadığını düşünen vatandaşlar bankaların kendilerine gönderdiği icra mektubu ve maaş blokesi ile adeta şok oldu.

Yeni bir işe ve çalışma ortamına alışmaya çalışan vatandaşlar şimdilerde icra şoku yaşıyor. İş değişikliği ya da tayin gibi nedenlerle maaş hesabının olduğu banka ile yollarını ayıran vatandaşların peşini bankalar bırakmıyor. Elindeki icra kağıdı ile ne yapacağını şaşıran vatandaşlar Şikayet Portalı Şikayetvar.com’a gönderdikleri şikayetlerle yaşadıkları mağduriyetleri dile getirdiler. Gelen şikayetlere göre eski hesabını kapatmak isteyen vatandaşlarla bankaların hesabı bitmiyor. Tüm borcunu ödeyen fakat maaş hesabını kapattırdığını düşünen vatandaşların hesapları kapatılmıyor bir de hesap işletim ücreti başta olmak üzere bir takım faiz ve masraflarla borçları katlanıyor. Borcunun olmadığını düşünen vatandaşlar hem yüklü bir borç hem de icra işlemi ile karşı karşıya kalınca ne yapacağını bilmiyor. İşte vatandaşların yaşadığı bu sorunu örneklendirecek şikayetler şöyle:

Bankadan Gelen Telefon Şok Etti!
“2011 yılında bankada maaş hesabım bulunmaktaydı. İş değişikliği yaptığımdan dolayı farklı banka ile çalışmaya başladık. Bu değişiklik döneminde üzerime ait olan tüm borç ve hesabımı kapatmak üzere bankaya gittim. Görevli hesabımın kapatıldığını ve herhangi bir borcumun kalmadığını belirtti. 2012 yılının 6. ayında bankanın müşteri hizmetlerinden üzerime borç olduğunu ve izlemeye alındığımı belirterek sürekli rahatsızlık vermek üzere aranmaya başladım. Borcun içeriğini sorduğumda ise 2011 yılının 12 ayında hesabınız artıdayken daha sonra hesabınızdan hesap kesim ücreti olmak üzere bir takım kesinti faiz ve işletim ücretiyle 369 lirayı bulduklarını belirttiler. Eğer ödemezsem kapıya icra gelecekmiş.”

Bankanın Hesabı Bitmiyor
“Geçen sene çalıştığım kurumun maaş anlaşmalı bankası olan bankadan maaş hesabı açtırdım. Nisan ayı içerisinde ise başka bir yere tayinim çıkması nedeniyle maaş aldığım banka değişti. Tayinimin çıktığı yere alışmaya çalışırken bankadan gelen icra kağıdı ile şok oldum. Önceki çalıştığım kurum zamanında açtırdığım maaş hesabı kapanmamış. Ben bankayla hesabımı kapatmıştım fakat bankanın benle hesabı bitmemiş. Açık kalan kullanılmayan hesaba farklı adlar altında ücret yansıtarak yüklü bir borç çıkarmışlar.”
 

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