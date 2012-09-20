İş Bankası'ndan mutlu edecek kredi!

İş Bankası, nakde ihtiyaç duyan müşterilerinin hayatını kolaylaştıracak çözümler sunmaya devam ediyor.

28 Eylül 2012 tarihine kadar devam edecek Eylül Ayı İhtiyaç Kredisi Kampanyası kapsamında, 12 ay vade ve 5.000 TL’ye kadar aylık %0,59, 24 ay vade ve 15.000 TL’ye kadar ise aylık %1,10 faiz oranı ile kredi kullanılabilmektedir. Daha uzun vadeli kredi ihtiyacı olanlar ise 60 ay vade ve 30.000 TL’ye kadar farklı kredi seçeneklerinden yararlanabilmektedir.

• İş Bankası Şubeleri’nden

• Aralarında boşluk bırakarak NAKİT, TC KİMLİK NO, KREDİ TUTARI, AYLIK GELİRİNİZİ 4402’ye SMS göndererek

• Bankamatik’lerden

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• 0 850 724 0 724 no’lu Telefon Şubesi’nden

• İşCep, İşPad veya İşWap’tan kolayca başvurabilirsiniz.

37-60 ay arasındaki vade seçenekleri bordrolu çalışan ve emekli müşterilerimiz için geçerlidir. Kefil ön şartı aranmamakla birlikte şubelerimiz gerekli gördükleri takdirde kefil talep edebilecektir. Hayat sigortası primi kredi tutarının binde 9’u üzerinden hesaplanmakta olup 5.000 TL’lik, 1 yıllık sabit teminatlı hayat sigortası primi 45 TL’dir. Prim tutarı, sigorta süresine ve kredi tutarına göre değişmektedir. Masraf tutarlarına BSMV ve KKDF dahildir. SMS ile yapılan her başvuru için GSM operatörleri tarafından 1 SMS karşılığı ücret tahsil edilmektedir. Banka kampanya süresince kampanya koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar.