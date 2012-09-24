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İran'ın casus kaya ile izlemişler

İran'ın gizli nükleer tesisini casus kaya ile izlemişler

24 Eylül 2012 Pazartesi 15:15
İran'ın casus kaya ile izlemişler

 İran’ın kuzeyindeki Kum kenti yakınlarında bulunan ve yer altına gizlendiği sanılan Fordo nükleer tesisinin yakınlarında kaya şeklinde bir casusluk düzeneği bulunduğu öne sürüldü.

İngiliz The Sunday Times gazetesinin iddiasına göre, Fordo uranyum zenginleştirme tesisi yakınlarında geçen hafta meydana geldiği bildirilen patlamanın altından kaya şeklinde bir casus cihaz çıktı.

Nükleer tesis çevresinde devriye gezen Devrim Muhafızları kaya şeklinde bir casus cihaz buldu.

Ancak cihaz Devrim Muhafızları’nın dokunmasıyla birlikte patladı. Cihazın bu tür müdahaleler halinde kendi kendini imha edecek şekilde hazırlandığı sanılıyor.

İranlı yetkililer patlamadan sonra tesise giden iletişim hattının zarar gördüğünü duyurmuş ancak patlamaya neyin yol açtığını belirtmemişti. The Sunday Times, esrarengiz patlamanın nedeninin kendi kendini yok eden casus kaya olduğunu ileri sürdü.

Kaya şeklindeki casus cihazla nükleer tesisteki bilgisayarların izlendiği bildirildi. Kaya tipi casus cihazları daha önce Moskova ve Lübnan’da da ortaya çıkmıştı.

Geçen yıl Moskova yakınlarında İngiliz yapımı bir casus kaya bulunmuştu. Aygıtın Rusya’daki İngiliz casuslarla iletişimi sağladığı belirlenmişti. Lübnan’da da birkaç kez kaya şeklinde casus cihazlar bulunmuş, cihazları İsrail’in yerleştirdiği öne sürülmüştü.

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