Galeriler Videolar
İstanbul 15°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
118411
ALTIN
163.557
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3447
EURO
4.7410
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay Daha Uzattı
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay...
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK Paylaşımı!
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK...
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda Patlama!
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha! Çocuk İstismarı Tutuklaması...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha!...
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!

İran’da deprem: 180 ölü

İran’da art arda meydana gelen 6,4 ve 6,3 büyüklüğündeki iki depremde ilk belirlemelere göre 180 kişi hayatını kaybetti.

12 Ağustos 2012 Pazar 02:05
İran’da deprem: 180 ölü

İran art arda meydana gelen iki depremle sarsıldı.

Türkiye sınırındaki Tebriz kentinde saat 16:53'te meydana gelen ilk depremin büyüklüğü 6.4, derinliği ise 10 kilometre olarak ölçüldü.

Depremin 11 dakika sonrasında 17:54'te ise Tebriz'in 50 kilometre kuzeydoğusu 6,3 büyüklüğünde bir depremle sallandı.

Yapılan açıklamada iki depremde, 180 kişinin hayatını kaybettiği, bin 300 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Halk arasında paniğe neden olan deprem nedeniyle, 1.5 milyon nüfuslu Tebriz'de telefon hatlarının kesildiği bildirildi.

Bu durumun kurtarma çalışmalarını olumsuz etkilediğini belirten yetkililer, ölü sayısının artmasından endişe ediyor.

TÜRKİYE YARDIMA HAZIR

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu da İran Dışişleri Bakanı Ali Ekber Salihi'yi telefonla arayarak, ülkesindeki depremler nedeniyle 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Davutoğlu görüşmede, Türkiye'nin İran'a yardıma hazır olduğunu söyledi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
TSK İDLİB'E GİRDİ!
TSK İDLİB'E GİRDİ!
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Akat Mahallesi 5.Gazeteciler Sitesi Açelya Sokak No: 25 Levent/Beşiktaş-İstanbul

+90 0212 332 24 24

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim