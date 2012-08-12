İran’da deprem: 180 ölü

İran art arda meydana gelen iki depremle sarsıldı.

Türkiye sınırındaki Tebriz kentinde saat 16:53'te meydana gelen ilk depremin büyüklüğü 6.4, derinliği ise 10 kilometre olarak ölçüldü.

Depremin 11 dakika sonrasında 17:54'te ise Tebriz'in 50 kilometre kuzeydoğusu 6,3 büyüklüğünde bir depremle sallandı.

Yapılan açıklamada iki depremde, 180 kişinin hayatını kaybettiği, bin 300 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Halk arasında paniğe neden olan deprem nedeniyle, 1.5 milyon nüfuslu Tebriz'de telefon hatlarının kesildiği bildirildi.

Bu durumun kurtarma çalışmalarını olumsuz etkilediğini belirten yetkililer, ölü sayısının artmasından endişe ediyor.

TÜRKİYE YARDIMA HAZIR

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu da İran Dışişleri Bakanı Ali Ekber Salihi'yi telefonla arayarak, ülkesindeki depremler nedeniyle 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Davutoğlu görüşmede, Türkiye'nin İran'a yardıma hazır olduğunu söyledi.