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İran üzerindeki kuşku artıyor!

İran’a nükleer çalışmalarıyla ilgili yeni suçlamalar yöneltildi. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu, İran’ın uranyum zenginleştirme çalışmalarını yoğunlaştırdığını açıkladı.

31 Ağustos 2012 Cuma 10:55
İran üzerindeki kuşku artıyor!

Merkezi Avusturya'nın Viyana kentinde bulunan Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA), İran'ın nükleer çalışmalarıyla ilgili açıkladığı yeni raporunda, yeraltındaki Fordo nükleer santraline eklenen yeni santrifüjlerle uranyum zenginleştirme çalışmalarını yoğunlaştırdığını açıkladı.

Yeni santrifüjler yapıldı
Raporda, Kum kenti yakınlarındaki Fordo santralinde santrifüj sayısının mayıs ayından bu yana çifte katlandığı kaydediliyor. Raporda yer alan bilgilere göre, mayıs ayına dek bin santrifüjün bulunduğu tesiste uranyum zenginleştirmeye yarayan santrifüj sayısı şu anda 2 bine ulaşmış durumda.

Tesiste uranyum zenginleştirmek için gerekli olan santrifüj sayısının sadece 700 olduğuna dikkat çeken IAEA, İran'ın 2010 yılından bu yana 189 kilogram yüksek zenginleştirilmiş uranyum ürettiğinin de altını çizdi.
Fordo'da yeraltında inşa edilen santral İran'ın askeri bir saldırıya karşı en korunaklı nükleer tesisi.

"Kontroller engelleniyor"
İran'a başka bir suçlama daha yöneltildi. Raporda, İran'ın Parçin'deki askeri üssünde kontroller yapılmasını engellemeye çalıştığı belirtildi. IAEA denetçileri, İran'ın söz konusu üste kuşku uyandıracak bulguları ortadan kaldırma çalışmaları yaptığından endişe ediyor.
 

Batı ülkeleri de geçtiğimiz aylarda uydu görüntülerine dayanarak Tahran yakınlarındaki üste temizleme çalışmaları yapıldığı suçlamasında bulunmuştu.

Ban'dan uyarı
Bu arada Bağlantısızlar Hareketi Zirvesi nedeniyle İran'da bulunan BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon, İran yönetiminin nükleer çalışmalar konusunda şeffaf ve sorumlu bir tutum sergilemesini istedi.


Ban, İran'ın nükleer programıyla ilgili görüşmelere katılan tüm taraflara, şiddet sarmalına dönüşebilecek kışkırtıcı tehditlere son verme çağrısında da bulundu.

DHA

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