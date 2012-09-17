İran'ın nükleer dosyasını görüştüler

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, İran Ulusal Yüksek Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Said Celili ile Dışişleri Bakanlığı konutunda bir araya geldi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İran tarafının talebi üzerine gerçekleşen görüşmede geçen hafta Viyana'da yapılan UAEK Yönetim Kurulu toplantısında alınan kararlar çerçevesinde İran'ın nükleer dosyası ele alındı.

Almanya ile BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri ABD, Rusya, Çin, Fransa ve İngiltere'nin ortak olarak sundukları karar tasarısında, "İran'ın UAEK ile şeffaf işbirliği yapması ve nükleer tesislerini ön koşulsuz olarak denetime açması, BM Güvenlik Konseyi'nin kararlarına uyarak nükleer tesislerinde uranyum zenginleştirme faaliyetlerini derhal durdurması ve P5+1 ülkeleriyle başlattığı diyaloğu sürdürmesi" istenmişti. Karar tasarısı 31 lehte oyla kabul edilmişti.

Davutoğlu'nun, Celili ile görüşmesinde Türkiye'nin konunun diplomatik yöntemlerle çözülmesi hakkındaki görüşünü tekrarladığı ve diyaloğun önemini vurguladığı bildirildi.

Görüşme sırasında Suriye konusunun da ele alındığı kaydedildi.