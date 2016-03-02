Irak'ta yolsuzlukla mücadele tartışmaları!

Irak'ta yolsuzluğa bulaşanlar arasında isminin de bulunduğu iddia edilen Derraci, konuyla ilgili Bağdat'taki bakanlık binasında basın toplantısı düzenledi.

"Yüksek Yargı Makamı ve Hesap Sorabilirlik Kurumu hiçbir yolsuzluğa bulaşmadığımı resmi yazıyla bildirdi" diyen Derraci, kendisine yönelik yolsuzluk suçlamalarının siyasi ve teşhir amaçlı olduğunu ileri sürdü.

Derraci, Başbakan Haydar el-İbadi ve temsil ettiği siyasi tarafa (Sadr) istifa dilekçesini götüren ilk bakan olduğunu ileri sürerek, bahsi geçen kabine revizyonu kapsamında koltuğunu devretmeye de hazır olduğunu kaydetti.

Şii Sadr Hareketi mensubu Derraci, 17 Şubat tarihinde, İbadi'nin yolsuzlukla mücadelede elini güçlendirmek için istifasını vermeye hazır olduğunu açıklamıştı.