iPhone 5′in maliyeti ne kadar?

iPhone, akıllı telefon pazarındaki en pahalı modellerden biri. ABD’de 650 dolar civarında bir fiyata sahip olan cihaz Avrupa’da 750 avro, Türkiye’de ise 2100 TL civarında satılıyor. Avro kuruna bağlı olarak ülkemizde iPhone fiyatı zaman zaman değişse de birçok ülkede iPhone’un fiyatı uzun süredir sabit. Apple, maliyetleri artsa da iPhone 5′i de aynı fiyattan satışa sunuyor.

Yapılan ilk araştırmalara göre iPhone 5, iPhone 4S’ten daha fazla maliyetle üretiliyor. Hem büyüyen ekran hem de yeni işlemci iPhone 5′in fiyatının artmasındaki en büyük etken. 4 inçlik ekranın Apple’a maliyeti 18 dolar iken yeni A6 işlemcinin maliyeti ise 28 dolar olarak tahmin ediliyor. A6 işlemci aynı zamanda iPhone 5′in en pahalı parçası. Aşağıda iPhone 5′in maliyeti ve iPhone 4/4S ile kıyaslamasını bulabilirsiniz.

iPhone 5′in 167 dolarlık maliyeti, onun şimdiye kadar üretilmiş en pahalı iPhone modeli olduğunu gösteriyor. Özellikle iPhone 4′e kıyasla maliyetlerde ciddi bir artış olduğunu söyleyebiliriz. Elbette 650 doların geri kalan kısmı tümüyle kâr değil. 167 doların içinde sadece parçaların üretim maliyetleri bulunuyor. Geliştirme, ambalajlama, nakliyet ve reklam harcamaları bu maliyete dahil edilmemiş. Tüm maliyetler dahil edildiğinde ise Apple’ın 50-60 dolar arasında bir kâr elde ettiği tahmin ediliyor. iPhone 4S’te ise bu rakam 100 dolara yakında. Yani Apple, fiyatı sabit tutmak adına kârın bir bölümünden vazgeçiyor. Google ve Amazon’un zararına sattığı ürünleri düşünürsek Apple’ın kârı halen oldukça yüksek.