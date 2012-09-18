iPhone 5′in İşlemcisi Ne Kadar Hızlı?

Apple, her zaman olduğu gibi iPhone 5 lansmanında da donanıma dair bazı detaylardan hiç bahsetmedi. Ekran ve kamera gibi konularda detaylı değinen firma, A6 işlemci ve RAM miktarı gibi konularda ise hiç bilgi vermedi. Dolayısıyla detaylar konusunda gözler Chipworks ve Anandtech gibi sitelere döndü.

Anandtech, yaptığı araştırmalar sonucunda iPhone 5’in donanımsal detayları hakkında bazı bilgiler elde etmeyi başarmış. Beklenin aksine eski bir mimari kullanan Apple, kendi tasarımını yapmasıyla da sürpriz yapmış. iPhone 5’in detayları şu şekilde;

1GB RAM ve daha fazla bant genişliği

Apple, iPhone 5’te 1GB RAM kullanıyor. Samsung tarafından üretilen LPDDR2 RAM’ler, 512MB’lik iki ünite halinde yerleştirilmiş ve 1066 MHz hızında çalışıyor. Bu sayede testler 8,528MB/sn gibi bir hıza ulaşıyor. 512MB RAM kullanan iPhone 4S ise 6,400MB/sn hızındaydı. Yani bellek ünitelerine baktığımızda %33’lük bir hız farkı mevcut. Fakat iPad 3’te görev yapan bellek üniteleri 12,800MB/sn ile halen Apple’ın en hızlı olma unvanına sahip.

Özel tasarım Apple A6

Apple, iPad 2 ve iPhone 4S’te kullandığı 45nm işlemciyi daha sonra 32nm üretim sürecinden çıkan A5v2 ile değiştirmişti. iPad 2’nin yeni üretilen partilerinde kullanılan bu işlemci performans anlamında bir geliştirme sunmasa da pil ömründe %30’a varan avantajlar sağlıyordu. Bu sebeple iPhone 5’in frekansı daha yüksek A5v2 işlemci kullanabileceği söyleniyordu.

İlk gelen bilgiler durumun böyle olmadığını gösteriyor. Apple A6’nın ismi gibi yapısı da A5’ten farklı. Ayrıca Apple’ın yenilikçi ARM A15 mimarisini kullandığı yönündeki iddialar da yanlış gibi görünüyor. Anandtech’in verdiği bilgiye göre Apple, tamamen kendi tasarladığı işlemci çekirdeklerini kullanıyor. Daha önce ARM’nin tasarladığı çekirdekleri kullanarak kendi işlemcisini geliştiren firma bu kez çekirdeklere de el atmayı tercih etmiş. Ne A5’te görev yapan A9 ne de A15 mimarisin kullanmayan Apple, ARMv7s adındaki kendi özel tasarımını kullanıyor. Bu sayede firma, iddia ettiği 2 kat performans ile aynı pil ömrünü sunabilmiş olabilir.

Ayrıca Anadtech, A6’nın 2 çekirdekli olduğu konusunda ise henüz emin değil. Bu konuda kesin bilgilerin gelmesi için iPhone 5’in piyasaya çıkıp detaylı bir incelemeden geçmesi gerekiyor.

Apple’ın bu hamlesi, donanım uzmanlarını da biraz şaşırtmış durumda. Zira birçok farklı cihazda görev yapan güvenilirliği kanıtlanmış ARM çekirdekleri yerine kendi çekirdeklerini tasarlayan Apple, bir risk almış oluyor. Elbette özel tasarımlarla daha iyi işlemciler elde etmek mümkün, fakat burada sonuç Apple’ın işlemci departmanına kalıyor.

