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iPhone 5 yok satıyor

iPhone 5 satışları çok iyi başlamış olsa gerek ki Apple teslimat sürelerini uzatmaya devam ediyor

21 Eylül 2012 Cuma 10:25
iPhone 5 yok satıyor

Aylar süren bekleyişin ardından kullanıcıların karşısına çıkan iPhone 5, farklı tepkilerle karşılandı. Tanıtımın ardından bazı kesimler yeniliklerin az olduğunu dile getirip rakiplerinin gerisinde kaldığını söylerken bazı kesimler ise ekranın büyümesi, incelik ve tasarım konularında iPhone 5′i başarılı buldu.

Ürün henüz piyasaya çıkmasa da ABD’de önde gelen teknoloji siteleri iPhone 5′i inceleyip ilk puanlarını da verdi. Puanların geneli yüksek olsa da sonuçta iPhone 5′in başarısını belirleyecek temel etken kullanıcıların tepkisi yani satış rakamları olacak.

14 Eylül günü ön siparişe sunulan iPhone 5, 21 Eylül Cuma günü ilk müşterilen eline ulaşmış olacak. Fakat şuan ön sipariş veren kişiler iPhone 5′e ancak 3-4 hafta sonra sahip olabilecek. Elindeki stokları tüketen Apple, bu sebeple yeni gelen siparişleri daha sonraki partilerden teslim etmek durumunda. Bu durum iPhone 5′in iyi sattığına dair bir işaret olsa da henüz net satış rakamları bilinmiyor.

Doğrulanmayan bilgilere göre Apple ve operatör ortakları, ön siparişin başladığı ilk gün 2 milyon iPhone 5 siparişi aldı. İlerleyen günlerle birlikte de bu rakam 5-6 milyon civarına kadar çıktı. Analistlerin tahminlerine göre satışlar ilk hafta içinde 8 ile 10 milyon civarını bulacak.

iPhone 5′in satışa sunulmasıyla birlikte Apple ve operatörlerin resmi satış rakamlarını açıklaması bekleniyor. Elbette iPhone 5′in henüz sınırlı sayıdaki ülkelerde satışa sunulduğunu unutmamak gerek. Analistlere göre Apple, önümüzdeki 1 yıl içinde global pazarda 58 milyon iPhone satışı gerçekleştirebilir.

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