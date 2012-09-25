iPhone 5 İki Günde Telef Oldu!

iPhone 5’in siyah versiyonunu alan birçok kullanıcı özellikle forumlarda ürünle ilgili olumlu yorumlarını paylaştılar. Fakat gün içerisinde gelen birkaç fotoğraf henüz iPhone 5 almamış kullanıcıların kafasını karıştırdı. Bildiğiniz gibi iPhone 5’in arka yüzü alüminyum malzemeden üretilmiş durumda ve bu malzeme kullanım sürecinde sorun çıkarabiliyor. Tabii ki biz aşağıdaki resimlerin yalancısıyız. Resimlere dikkat ederseniz iPhone 5’in alüminyum bölümlerinde kullanımdan olayı ufak çizikler ve malzeme üzerindeki boyaların kalktığını görüyorsunuz.

Tabii ki bu durum sadece bir kullanıcıdan rapor edilmiş durumda. Bu haber başka kullanıcılardan da gelirse Apple’ın satış rekorları kırmayı düşündüğü yeni iPhone 5 akıllı telefonunun satışları tepe taklak olabilir. Tabii ki bu haberin doğruluğunu zaman gösterecek hep beraber bekleyip göreceğiz. İlerleyen sayfalarda iPhone 5’in diğer resimlerine ulaşabilirsiniz.