iPhone 5 alacakları şaşkına çeviren 'noksan'

Google ile arası pek de iyi olmayan ve birçok alanda rekabetini sürdüren Apple, kendi uygulamalarını öne çıkarmak adına YouTube ve Google Maps'i mobil cihazlarından kaldırdı. Google Maps yerine ise Apple'ın kendi harita uygulaması geldi.

Ancak bir kısım uzmanlar, Google Maps'e kıyasla Apple'ın kendi harita uygulamasının vasat bir durumda olduğuna dikkat çekiyor. Kullanıcılar, Google Maps'te rahatlıkla bulduğu şehir veya bölgeleri Apple'ın yeni harita uygulaması altında bulamıyor.

Apple, harita uygulaması için TomTom başta olmak üzere Waze ve Yelp servislerinden yararlanıyor.

ŞİMDİ NE OLACAK

Normal şartlarda güncellenen bir cihaz artık geri sürüme döndürülemiyor. Ancak Apple'ın harita uygulaması zaman içinde bu sorunları atlatabilir. Daha önemlisi ise Google, Google Maps'i App Store'a eklemek suretiyle kullanıcılar için bir alternatif olabilir.