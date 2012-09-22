İpekoğlu: 'Zor olanı başaracağız'

Ligde yarın(PAZAR) deplasmanda TKİ Tavşanlı Linyitspor ile karşılaşacak Denizlispor kafilesi, karayoluyla Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine hareket etti.





Engin İpekoğlu, yolculuk öncesi yaptığı açıklamada, PTT 1. Lig'de takımların birbirlerine denk, tamamının hırslı ve güçlü olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:





"Takımlar arasında çok büyük farklar yok. Maçın oynandığı gün, savunmasını iyi yapan, hatayı az yapan takımlar maçları kazanıyor. Biz de bu düşünceyle maçlarımıza çıkıyoruz. Ligdeki takımlar arasında çok büyük güç, denge farklılıkları yok. TKİ Tavşanlı Linyitspor maçı da zor bir maç olacak. Zor olanı başarmak için yola çıktık. Bu zorun da üstesinden geleceğimize inanıyorum. Takım olarak, çıktığımız her maçta, yüzü gülen taraf olma arzusuyla oyunumuzu oynuyoruz."











