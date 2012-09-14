İpekoğlu: 'Sıkıntıları gidermeye başladık'

Denizlispor Teknik Direktörü Engin İpekoğlu, yaptığı açıklamada, Adana Demirspor maçının çok zorlu geçeceğini belirterek, ''Genel anlamda sıkıntılarımızı gidermeye başladık. Adana Demirspor maçı bizim için çok önemli. Çok iyi bir takımla oynayacağız. Özellikle orta saha ve forvet hattı güçlü olan bir ekip. Zor bir maç olacak. Gaziantep Büyükşehir Belediyespor maçının anlam kazanması için bu karşılaşmadan puan ya da puanlarla dönmemiz gerekiyor'' dedi.





Yeşil-Siyahlı takımda, Yusuf Emre Kasal'ın sakatlığı devam ederken, Malikov ve Yasin Çakmak'ın takımla çalışmalara başladığı bildirildi.





Denizlispor, Denizli Atatürk Stadı'nın bakımda olması nedeniyle Adana Demirspor ile İzmir'de karşılaşacak.