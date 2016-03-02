İpek Medya Şirketlerinin Hükümet Yakın İsimlerle Kadrosunun Değiştirildiği Tv Lerin Düşürmek İçin Türksatta Çıkartıldığı Savunuluyor başlığıyla izlediğiniz video Türkiye'nin önde gelen gelen haber kanalları arasında yer alan Halk Tv kanalında 02 Mart 2016 Çarşamba günü yayınlanan Öğleden Sonra adlı programdan alınmıştır.



Buradaki amaç, Türkiye ve dünya gündeminde yer alan gelişmeleri tek merkezden ve farklı kaynaklardan edinmenize olanak sağlamayı hedeflemektedir.



Bu videonun içerdiği konular içerisinde yer alan İpek Medya Şirketlerinin Hükümet Yakın İsimlerle Kadrosunun Değiştirildiği Tv Lerin Düşürmek İçin Türksatta Çıkartıldığı Savunuluyor başlığıyla verilen haber, Halk Tv kanalı sorumluğundadır. Haber24.com olarak İpek Medya Şirketlerinin Hükümet Yakın İsimlerle Kadrosunun Değiştirildiği Tv Lerin Düşürmek İçin Türksatta Çıkartıldığı Savunuluyor başlıklı haberde yeniden iletim dışında herhangi bir sorumluğumuz bulunmamaktadır.



İpek Medya Şirketlerinin Hükümet Yakın İsimlerle Kadrosunun Değiştirildiği Tv Lerin Düşürmek İçin Türksatta Çıkartıldığı Savunuluyor