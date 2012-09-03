İnternette en çok konuşulan nikah!

Üsküdar Belediye Başkanı Mustafa Kara, ensonhaber.com'un Sosyal Medya Editörü Cengizhan Çelik ile Candan Canik'in nikahını Twitter üzerinden kıydı.

Üsküdar'da bir restoranda internet üzerinden gerçekleşen ve Belediye Başkanı Mustafa Kara'nın kıydığı nikah, davetliler tarafından salona kurulan dev ekrandan takip edildi.

Üsküdar Belediye Başkanı Kara, nikah merasimine geçmeden önce Twitter üzerinden ''Genç kardeşlerimiz ve aileleri adına hem sizlere hem twitter üzerinden bizleri takip eden dostlara hoş geldiniz diyorum'' mesajını iletti.

Çiftlerin ve şahitlerin beyanlarının Twitter üzerinden alınmasının ardından ''Şimdi ıslak imzalara geldi sıra'' diyen Kara, çiftin evlilik cüzdanını ''Ben de Üsküdar halkının bana verdiği yetkiye dayanarak sizleri karı koca ilan ediyorum'' tweeti ile imzaladı.

Bugüne kadar Twitter'ı hiç kullanmayan gelin Candan Canik'in ilk tweeti de ''Evlenmeyi kabul ediyor musunuz?'' sorusu üzerine yazdığı ''Evet'' oldu.

Nikah sonrası konuşan damat Cengizhan Çelik, ''Nikahımızı sosyal medyada kıyarak, nikahımızı güzelleştiren küçük bir sürpriz olsun istedik. Bu kadar büyüyeceğini tahmin etmemiştik, yoksa amacımız denildiği gibi takipçi kazanmak değil'' dedi.

Nikah sonrasında misafirlere seslenen Üsküdar Belediye Başkanı Kara, bu nikahla yüz binlerce kişiye ulaşıldığını ifade ederek, misafirlerden tweetleri ''retweet'' yapmalarını istedi. Kara, evlilik cüzdanını şahit Serkan Kalemciler'e teslim etti. Kalemciler de defteri gelin Candan Canik'e verdi.

Mustafa Kara, çifte Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ''3 çocuk'' tavsiyesini ileterek, mutluluklar diledi.

Cengizhan Çelik ve Candan Canik, böylece Türkiye'de sosyal medya üzerinden evlenen ilk çift oldu.

(A.A)