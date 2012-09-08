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İnterneti verimli kullanmada Türkiye kaçıncı?

Dünyada interneti en verimli kullanan ülkenin İsveç olduğu açıklandı. Peki Türkiye sıralamada kaçıncı oldu?

08 Eylül 2012 Cumartesi 09:15
İnterneti verimli kullanmada Türkiye kaçıncı?

 

World Wide Web İndex tarafından dünya genelinde yapılan internet kullanımı anketinde listenin birinci sırasında İsveç, ikinci ABD, üçüncü ise İngiltere yer aldı. Toplam 61 ülkeye yapılan ankette interneti hangi amaçla kullanıldığı sorularına cevap aranırken listede Türkiye 27. sırada yerini aldı.

Dünya geneli araştırma yapan World Wide Web Kurucusu Berners Lee tarafından açıklanan sonuçlara göre Afrikada her 6 kişiden biri, dünya genelinde ise her 3 kişiden biri interneti aktif olarak kullanıyor. Ülkelerin internet kullanımı listesinde Türkiye 27. olurken Zimbabve, Burkina Faso ve Yemen son sıralarda yer aldı. Ekonomik İşbirliği ve Kalkıma Örgütü (OECD) üye ülkeleri arasında Türkiye en son sırada yerini aldı. Araştırmada ülkelerin yüzde 30'nun internete sitelerine sansür uyguladığını ifade eden Lee, internetin milli bir haberleşme aracı olduğunu, bunu ise kimsenin engelleyemeyeceğini ifade etti.

İnternetin bazı ülkelerde hala lüks olduğunu da hatırlatan Lee Amerikada yaşayanların yüzde 25'nin internet bağlantısı olmadığını vurguladı. Lee, "İnternetin fiyatlandırılmasından dolayı milyarlarca insan internet bağlantısı kuramadığı için bilgiye ulaşamıyor." dedi.

Araştırmada gelişmekte olan ülkelerin vatandaşları interneti çok verimli kullanamadığına dikkat çekildi.

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