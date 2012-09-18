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İnsanlık Henüz Ölmemiş!

18 Eylül 2012 Salı 11:21
İnsanlık Henüz Ölmemiş!

Bafra’da, Kader Yılmaz adında bir vatandaş, tek başına resmen insanlığın adını kurtarmaya çalışıyor.. Ben kendisini sosyal medyadan sıkça takip ediyorum..

Bafra halkının duyarsız olduğuna inanmak istemiyorum elbette.. Lakin bugün gördüğüm bir fotoğraf ve video benim inancımı sarsıyor..

10 gündür sebze halinde kırık bir bacakla yatan bir köpeğin videosu ve fotoğrafıydı bu.. Kaburgaları tamamen yapışmış, kemik ve deriden başka bir şey kalmamış.. Yemek yiyemiyor, su içemiyor.. Ve sebze halinde bir kişi bile kendisini “hayat mücadelesi”nden alıkoyup bu hayvana yemek, su vermiyor,
ilgilenmiyor..

İnsanlar hayat mücadelesi veriyor, anlayabiliyorum, kendilerince haklılar da; fakat bu duyarsızlığı ve merhametsizliği anlayamıyorum.. Çünkü böylesi hiçbir dinde, felsefede, öğretide yok!

“İnsanın değeri yok ki hayvanın olsun” cümlesini de yıllardır duyuyorum.. Lütfen dikkatlice düşünün; zira cümleyi tersine çevirdiğinizde gerçeği göreceksiniz.. Hayvanlara değer vermeyen, hayvanları sevmeyen birisi, insanları sevemez! Yaratan’ı ise hiç sevmiyor demektir!

“Yaradılanı sev Yaradan’dan ötürü”

Bunu, dev harflerle yazmak lazım her yere.. Yaratılan sadece insanoğlu değil.. Hayvanlar ve bitkiler de Yaratan’ın mucizeleri ve kimsenin onları incitmeye, göz göre göre ölüme terk etmeye hakkı yok.. Bunu yapan bir kişinin de dini inancından (hangi dine inanırsa inansın), yolundan, felsefesinden, karakterinden şüphe ediyorum.. Özür dilerim! Üzerine alınan varsa bu yazıyı okurken, gönül koymasın ve bilsin ki geç değil, hemen bir adım atsın insanlık için..

Sokakta bir hayvana kötü davranmamak, ona su vermek, yemek vermek hiç zor değil! Biz gözlerini kendinden ve çevresinden başka her şeye kapatmış bir toplum olduk.. Merhametsiz, duyarsız, korkak olduk.. Hayvan severleri aşırı tepkilerle suçlar olduk! Bizim yapamadıklarımızı yapıyorlar diye, bağıran
vicdanımızın sesini ancak bu şekilde bastırabildik..

“Hayvanı besleyeceğinize, bir çocuk okutun!” diye sesini yükseltip durdu, vicdanını susturan insanlar.. Üstelik çoğu, ne sokakta bir hayvan besledi ve ona ilaç aldı, ne de bir çocuk okuttu.. Ben bu yazıyı yazarken sanmayın ki oturduğum yerden ahkam kesiyorum.. Ben hem bir çocuk okutuyorum, hem
de sokak hayvanlarına yardım etmeye çalışıyorum..

Bunu marifetmiş gibi söylemekten de çok utanıyorum! Gücüm yettiğince, yapmam gerektiğini düşündüğüm her şeyi yapıyorum.. Fakat Kader
Yılmaz gibi insanları görünce gözlerim doluyor ve onların yaptığının yanında benimkinin de sadece vicdanımı rahatlatmak olduğunu görüyorum..

Hayvanlardan korkuyor olabilirsiniz, olabilir.. Gayet insani bir duygudur korku, kimse yadırgamaz korkuyu; ama siz korkuyorsunuz diye onların ölüme terk edilmeye hakkı yok..

Sizin tarafınızdan bile..

Lütfen, duyarsızlığın bizi medeniyet adına hiçbir yere götürmeyeceğini hatırlayın.. Yaratan’ın yarattığı
bir cana hemen şimdi bir “insan eli” uzatın.. Dünya daha iyi bir yer olacaktır..

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