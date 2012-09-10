İnönü Stadı’na uçak inecek

Tarihi ve konumu itibariyle dünyanın en önemli statlarından biri olarak kabul edilen Beşiktaş İnönü Stadı, çok ilginç bir organizasyona ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.





Lig TV'nin haberine göre; tarihi bir uçak, Kara Kartal'ın mabedi İnönü'ye iniş yapacak. Ve bu uçak, Türk milletinin yetiştirdiği en önemli kişilerden olan, ancak günümüzde unutulmaya yüz tutmuş önemli bir ismi herkese yeniden hatırlatacak.





Futbolun yanı sıra bir çok önemli sosyal projede yer alan siyah beyazlı kulüp, bu kez bambaşka bir öyküyle adından söz ettirecek.



