İngiltere zafer sarhoşu

Başkent Londra'da İngiltere'nin farklı kentlerinden gelen yüzbinlerce kişi, Londra Belediyesi'nin düzenlediği zafer geçişinde 800 İngiliz sporcuyu tezahuratlar ve alkışlarla karşıladı. Ulusal bir bayramı andıran sokaklarda sabahın erken saatlerinden itibaren bekleyen yüzbinlerce İngiliz, olimpik ve paralimpik oyunlarına katılan sporcularına sevgi gösterisinde bulunarak teşekkür etti. İngiliz bayrakları ile donatılan Londra'nın merkezi araç trafiğine gün boyu kapatılırken havadan helikopterle güvenlik sağlandı.

Yaklaşık 2 saat süren geçit töreni 21 uzun aracın üzerine binen 800 İngiliz sporcunun kendileri için özel olarak hazırlanan güzergah üzerinden geçerek Kraliçe 2. Elizabeth'in yaşadığı Buckingham Sarayı'na varması ile son buldu.

Geçişin tamamlanmasının ardından İngiliz hava kuvvetleri uçuş gösterisi düzenledi.

Geçit töreni Londra'nın ünlü Trafalgar Meydanı'na kurulan iki dev ekranla tüm ülkeye canlı yayınla verildi. Törene İngiltere Başbakanı David Cameron ve Londra Belediye Başkanı Boris Johnson da katıldı.