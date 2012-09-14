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İngiltere’yi 3-0 yendik

Voleybolda 2013 Erkekler Avrupa Şampiyonası elemeleri 2. raund, 2. tur müsabakalarında Türkiye, İngiltere'yi 3-0 yendi. Milli takım yarın saat 18.30'da Beyaz Rusya ile ikinci maçını oynayacak.

14 Eylül 2012 Cuma 20:55
İngiltere’yi 3-0 yendik
Voleybolda 2013 Erkekler Avrupa Şampiyonası elemeleri 2. raund, 2. tur müsabakalarında Türkiye, İngiltere'yi 3-0 yendi. 
 
Karşılıklı sayılarla maça başlayan Türkiye, kenar hücumlarda Emre ve Burutay'ı iyi kullandı. Bloklarda biraz yavaş kalan Türkiye, ilk teknik molayı 8-6 önde tamamladı. Karşılıklı servis hatalarının yaşandığı ilk setin ikinci teknik molasını da 16-11 milliler önde tamamladı. Hücum yapmakta zorlanan İngiltere karşısında setteki temposunu düşürmeyen milli takım seti 25-16 kazandı. 

Karşılaşmanın ikinci setine de milli takım oyuncuları etkili servis atarak başladı. Özellikle Burutay ve Emre attıkları servisler sonrasında rakip takımın hücum kurgusunu bozdu. Setin ilk teknik molalarını 8-6 ve 16-10 önde geçen Türkiye, Ulaş'ın hücum organizasyonlarındaki başarılı temposuyla sayı farkını açtı. Emre, Halil İbrahim ve Burutay'ın skora katkısı sonrasında milli takım ikinci seti de 25-17 kazandı. 

Üçüncü sette İngiltere savunmasını toparladı. Hücumlarda özellikle arka ortadan Mc Gıvern'i kullanan konuk ekip setin son bölümünde Emre'nin etkili oyununa çare üretemedi. Özellikle servislerde etkili görünen Emre'ye ortadan Erhan'da katkı sağlayınca milli takım seti 25-20, maçı ise 3-0 kazandı. 

Maç sonrası açıklamada bulunan milli voleybolcular Yücel ve Ulaş, ilk maçta gerçek oyunlarını sahaya yansıtamadıklarını ve İngiltere'ye mağlup olduklarını hatırlattı. Milliler, bu maçın ardından kalan diğer maçları da kazanarak Avrupa Şampiyonası'na katılmak istediklerini, bunu başaracak güçte olduklarını söyledi. 
 
Hakemler: Zdravko Zdraveski (Makedon), Ivaylo İvanov (Bulgaristan ) 

Türkiye: Burutay, Emre, Ulaş, Erhan, Ahmet,Halil İbrahim, Serkan (Libero ) 

İngiltere: Pipes, Bakare, Mc Gıvern, French, Miller, Lamont, Hunter(Libero), O'Malley, Pink, Setler: 25-16, 25-17, 25-20  
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