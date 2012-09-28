İngiltere karıştı

Ada'da sular durulmuyor... Chelsea Kaptanı John Terry'nin, QPR'dan Anton Ferdinand'a ırkçılık yaptığı gerekçesiyle 4 maç ceza alması ortalığı karıştırdı. Federasyonun bu kararı, kamuoyunu rahatsız ederken siyahi futbolcular da ayağa kalktılar. Birçok siyahi oyuncunun, artık İngiltere Futbol Federasyonu'nun ırkçılık karşıtı organizasyonlarına katılmayacakları öğrenildi. Ayrıca geçen sezon yine ırkçılıktan Suarez'in 8 maç ceza alması ve Terry'nin sadece 4 maçla cezalandırılması da tepkileri beraberinde getirdi. Bilindiği gibi geçen sezon Türkiye'de de Emre Belözoğlu, Didier Zokora'ya ırkçı söylemde bulunduğu gerekçesiyle 3 maçla cezalandırılmıştı.