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İngiltere Dışişleri Bakanı Hammond'dan 'Brexit' uyarısı

İngiltere Dışişleri Bakanı Hammond'dan 'Brexit' uyarısı

02 Mart 2016 Çarşamba 15:44
İngiltere Dışişleri Bakanı Hammond'dan 'Brexit' uyarısı

İngiltere Dışişleri Bakanı Philip Hammond, ülkesinin Avrupa Birliği'nde (AB) kalması gerektiğini savunarak, "Birleşik Krallık'ın AB'den çıkmasının 2. Dünya Savaşından uzun sürebileceğini" söyledi.

Hammond, Chatham House düşünce kuruluşunda yaptığı konuşmada, hükümetin görüşünün AB konusunda oldukça açık olduğunu, "Birleşik Krallık'ın reforme edilmiş bir AB'de daha güçlü, güvenli ve iyi olduğunu düşündüğünü" kaydetti.

İngiltere Başbakanı David Cameron'ın 12 gün önce Brüksel'de müzakere ettiği anlaşmanın "Birleşik Krallık'ın özel bir statüyle AB'de kalabileceğini" gösterdiğini savunan Hammond, İngiltere'nin AB'den çıkması halinde karşılaşabileceklere değindi.

İngiliz hükümetinin bugün AB üyeliğine alternatif olabileceklerle ilgili bir rapor yayınladığını belirten Hammond, bu raporda AB'den çıkılması için yürütelecek müzakere sürecinin detaylarına yer verildiğini ifade etti. Hammond, 23 Haziran'daki referandumdan "AB'den çıkılması" yönündeki bir kararın, çıkış için iki yıllık bir müzakere süreci anlamına geleceğini belirterek, bu süre içerisinde İngiliz ekonomisinin belirsizliklerle karşı karşıya kalacağı uyarısında bulundu.

Hammond, "23 Haziran'da Başbakan'ın elde ettiği özel statü ilişkisini reddersek, Birleşik Krallık'ı zorluklar ve belirsizlikler bekliyor. Birleşik Krallık'ın AB'den çıkması 2. Dünya Savaşı'ndan uzun sürebilir" dedi.

Birleşik Krallık'ın AB'den ayrılması gerektiğini savunanların birçok model önerdiğini hatırlatan Hammond, raporda üç olası modele değindiklerini aktardı. Hammond bunları, Norveç modeli, Türkiye, İsviçre ve Kanada gibi ülkelerle yapılan serbest ticaret anlaşmalarına bağlı ve ikili anlaşmalara dayanan model ile Dünya Ticaret Örgütü modeli olarak sıraladı. Hammond bu modellerin hiçbirinin Birleşik Krallık için uygun olmadığını savundu.

Kabinede Birleşik Krallık'ın AB'den ayrılması gerektiğini savunan bakanlardan biri olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Iain Duncan Smith ise, "hükümetin planının kötü olduğunu ve kimsenin buna kanmayacağını" savundu.

Birleşik Krallık'ta AB referandumu 23 Haziran'da yapılacak ve halka "Birleşik Krallık AB üyesi olarak kalmalı mı, yoksa AB'den ayrılmalı mı?" sorusu yöneltilecek. İngiltere Başbakanı Cameron, ülkesinin AB'de kalmasından yana kampanya yürütüyor.



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