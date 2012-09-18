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İngiltere'de olay çıktı! Terim polisle tartıştı!

İngiltere’de Galatasaray kafilesini meşalelerle karşılayan sarı kırmızılı taraftarlarla polis arasında arbede çıktı. İki Galatasaray taraftarı gözaltına alındı.

18 Eylül 2012 Salı 13:18
İngiltere'de olay çıktı! Terim polisle tartıştı!

 

 

UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi (H) Grubu ilk maçında yarın Manchester United ile karşılaşacak olan Galatasaray, İngiltere'ye geldi.

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Ali Dürüst ile yönetim kurulu üyesi Abdurrahim Albayrak'ın da bulunduğu sarı-kırmızılı kafileyi taşıyan özel uçak, yerel saatle 14.00'da Manchester Havaalanı'na indi.

Kafileyi, Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği yetkilileri ve THY Manchester Müdürü Cengiz Türksoy'un yanı sıra hava alanına gelen yaklaşık 50 kişilik taraftar grubu, çiçekler ve tezahüratlarla karşıladı. Taraftarlar, sevgi gösterisinde bulundukları futbolcularla fotoğraf çektirdi.

Futbolcular otobüse giderken meşale yakan bazı taraftarlarla polisler arasında arbede çıktı. Meydana gelen arbede sırasında iki Galatasaray taraftarı gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 taraftar gece daha sonradan serbest bırakıldı.
 


FATİH TERİM ENGEL OLAMADI
Otobüsten inen Fatih Terim ile İngiliz polisi arasında kısa süreli tartışma yaşandı.

Teknik direktör Fatih Terim'in taraftarların serbest bırakılması için yaptığı girişim sonuçsuz kalırken, sarı-kırmızılı kafileyi taşıyan iki otobüs hava alanından ayrıldı.   

Galatasaray’da sakatlığı bulunan Sabri Sarıoğlu takımla birlikte İngiltere'ye getirilirken, Milan Baros, Gökhan Zan, Ceyhun Gülselam ve Sercan Yıldırım kafilede yer almadı

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