İngiltere'de Nevruz Resepsiyonu verilecek

Parlemento'daki Attlee Suite'de gerçekleşecek olan resepsiyona aralarında İngiltere İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn, Devlet Bakanları Robert Halfon, Tobias Elwood, Alastair Burt başta olmak üzere yüzü aşkın milletvekili ve Lordlar Kamarası üyesinin katılması bekleniyor.