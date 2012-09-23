İngiltere’de bir devir kapandı

İngiltere Milli Takımı'nın vazgeçilmez defans oyuncularından John Terry emekli olduğunu açıkladı. Chelsea'li yıldız oyuncu Anton Ferdinand'a ırkçı sözler söylediği için suçlanmış ve sevk edildiği mahkeme tarafından aklanmıştı. Buna rağmen arkası kesilmeyen spekülasyonlara tepki gösteren 31 yaşındaki oyuncu, "Federasyon benim milli takımda görev yapmamı imkansız hale getirdi. Küçüklükten beri hayalim İngiltere'nin kaptanı olmak ve ülkemi temsil etmekti. Milli takım kariyerim boyunca tam kapasite ile forma giydim" ifadelerini kullandı.