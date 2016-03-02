Galeriler Videolar
İstanbul 15°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
118411
ALTIN
163.557
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3447
EURO
4.7410
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay Daha Uzattı
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay...
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK Paylaşımı!
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK...
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda Patlama!
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha! Çocuk İstismarı Tutuklaması...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha!...
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!

İngiliz takımlarının Avrupa Süper Ligi toplantısı

İngiliz takımlarının Avrupa Süper Ligi toplantısı

02 Mart 2016 Çarşamba 14:44
İngiliz takımlarının Avrupa Süper Ligi toplantısı

İngiltere Premier Lig temsilcilerinden Manchester United, Chelsea, Arsenal, Manchester City ve Liverpoollu yöneticilerin, Avrupa Süper Ligi'nin yapısını ve katılım durumlarını görüşmek üzere toplandığı iddia edildi.

İngiliz basınında yer alan haberlerde, Amerikan futbolu takımlarından Miami Dolphins'in sahibi ABD'li milyarder iş adamı Steve Ross'un önderliğinde Chelsea Başkanı Bruce Buck, Manchester United Asbaşkanı Ed Woodward, Liverpool Üst Yöneticisi (CEO) Ian Ayre, Manchester City Ceo'su Ferran Soriano ve Arsenal Ceo'su Ivan Gazidis'in söz konusu toplantıya katıldığı belirtildi.

Toplantıda Ross'un, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin yerine geçmesi amacıyla düzenlenmeyi planladığı Avrupa Süper Ligi'ne katılmaları amacıyla 5 takımın yöneticisiyle görüştüğü ifade edildi.

Söz konusu takımların, Şampiyonlar Ligi'ni bir tarafa bırakarak ABD'li iş adamının önderliğinde yapılması düşünülen organizasyona katılması halinde televizyon gelirleri haricinde de önemli gelirler elde edeceği vurgulanıyor.

Sezon başlamadan önce düzenlenen ve Avrupa'nın önemli takımlarının katıldığı hazırlık turnuvası Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nı da organize eden Ross'un, "Devler Ligi"ne kalmak için kendi liglerinde ilk dörde girme zorunluluğu olmadan Avrupa Süper Ligi'ne her sezon doğrudan katılma garantisi vererek 5 İngiliz takımının yöneticilerini ikna etmeye çalıştığı ileri sürülüyor.

Böylece, İngiliz takımları, kendi liglerinde başarısız bir sezon geçirmeleri halinde bile maddi kayba uğramadan söz konusu organizasyonda yer alabilecek.

Anahtar Kelimeler:
Şampiyonlar LigiManchester UnitedArsenalUEFAAvrupaİngiltereMiamiLiverpoolManchester CityManchesterChelseaFerran Soriano
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
TSK İDLİB'E GİRDİ!
TSK İDLİB'E GİRDİ!
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Akat Mahallesi 5.Gazeteciler Sitesi Açelya Sokak No: 25 Levent/Beşiktaş-İstanbul

+90 0212 332 24 24

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim