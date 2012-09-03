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İnegölspor ligi bekliyor

İnegölspor'da teknik direktör Mehmet Bulut, ''İnşallah Tokatspor maçıyla iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz'' dedi.

03 Eylül 2012 Pazartesi 20:00
İnegölspor ligi bekliyor
Spor Toto 2. Lig'in ilk haftasında 9 Eylül Pazar günü Bursa Atatürk Stadı'nda Tokatspor'u ağırlayacak İnegölspor'un teknik direktörü Bulut, dün (2 Eylül) 3. Lig temsilcisi Oyak Renault ile sahalarında oynadıkları ve 3-1 kazandıkları hazırlık maçında futbolcuların gösterdiği performanstan memnun olduğunu söyledi.

Bulut, son hazırlık maçını Oyak Renault ile oynadıklarını kaydederek, şöyle konuştu:

''İlk yarı itibariyle iyi oynadığımızı söyleyemem. İkinci yarı özellikle topa sahip olduğumuz dönemlerde pozisyonlarla golleri bulduk. Oyunun geneline bakacak olursak, eksiklerimiz var, zaman içerisinde bu eksiklikleri de gidererek lige hazır hale geleceğiz. Tüm futbolcularımızın performanslarından memnunum. İnşallah arzu ve istek lige yansır. Ligde de arzu ettiğimiz sonuçları alırız.''

Tokatspor maçıyla iyi bir başlangıç yapmak istediklerini ifade eden Bulut, şöyle devam etti:

''9 Eylül'de lig başlıyor. Lig maçları daha farklıdır. İnşallah Tokatspor maçıyla iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Bildiğiniz gibi sahamızın kapalı olmasından dolayı Bursa Atatürk Stadı'nda oynayacağız. Bursa'da oynamak çok büyük bir dezavantaj değil, saha şartları ve hava şartları bize uygun. Seyircimiz de inşallah bizi orada yalnız bırakmaz. İnşallah oradan iyi bir skorla döneriz.''
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