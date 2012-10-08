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İnegöl’de 1 puan üzüntüsü

İnegölspor'un teknik direktörü Mehmet Bulut, sahalarında 0-0 berabere kaldıkları İskenderun Demirçelikspor'u yenemedikleri için üzgün olduklarını söyledi.

08 Ekim 2012 Pazartesi 18:35
İnegöl’de 1 puan üzüntüsü
Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup takımlarından İnegölspor'un teknik direktörü Mehmet Bulut, yaptığı açıklamada, İskenderun Demirçelikspor maçından dersler çıkartarak, ligdeki diğer maçlarda bu hataları yapmayacaklarını kaydetti.

''Futbolda kazanamıyorsan, kaybetmeyeceksin'' diyen Bulut, ''İskenderun Demirçelikspor'u yenemediğimiz için üzgünüz. Önceki maçlarda olan pozisyon zenginliği bu maçta yoktu. İskenderun takımının dirençli, koşan ve mücadele eden takım olduğunu biliyorduk. Ama her şeye rağmen oyuna iyi başladık. Maçın 3. dakikasında çok net pozisyon bulduk. Onu değerlendirseydik maçın seyri değişebilirdi. Böyle takımlara karşı girilen pozisyonları değerlendirmek gerekir. Skor avantajını yakalasaydık 2 ve 3. golü de bulma şansımız olacaktı'' ifadelerini kullandı.

Mücadelenin ikinci yarısında çok fazla pozisyona giremediklerini bildiren Mehmet Bulut, ''Genelde oyun rakip alanda geçti ama pozisyon zenginliği yoktu. Ama ilk yarıda girmiş olduğumuz pozisyonları değerlendirmemiz gerekiyordu. Yapmış oldukları mücadeleden dolayı futbolcularımı kutluyorum. Artık bu maçı unutup Körfez futbol kulübü maçını düşüneceğiz'' dedi.

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