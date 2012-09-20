İnce’den Erdoğan’a cevap !

CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, Habertürk'te Ece Üner'in sunduğu Akşam Raporu'nun konuğu oldu. İnce, gündeme ilişkin sıcak konularla ilgili kendisine yöneltilen sorulara yanıt verdi.

"İMAM HATİPLİ 10 TANE TERÖRİST SAYARIM"

İmam Hatip mezunlarının Harp Okullarına girebilmesini öngören raporla ilgili ne düşünüyorsunuz?

Türkiye'nin tartışması sadece imam hatiplilerden ibaret değil. Neden bu tartışmayı sadece imam hatipliler üzerinden yapıyoruz anlayabilmiş değilim. Harp okullarına şimdiye kadar genelde liselerin fen bölümü mezunları girerdi. Buraya imam hatipli de giremez, endüstri meslek liseli de giremezdi. Pilot yapacağınız kişiye fiziği, kimyayı, matematiği öğretmiş olmanız lazım. Tartışma böyle yapılmalı. O zaman imam hatip mezunlarını alalım, doktor yapalım, pilot yapalım. Bu tartışmada diğer çocuklara haksızlık yapıldığını düşünüyorum.

Başbakan Erdoğan yeni eğitim yılının ilk gününde Denizli'de imam hatip lisesini açtı ve 'imam hatiplerden terörist yetişmediği için mi?' diye sordu. Bu sözlere ne diyeceksiniz?

Bu açıkça bölücülüktür, ayrımcılıktır. Önce kapatılmaya gelelim. İmam hatipler ne zaman kapatıldı? Hiçbir zaman kapatılmadı, bir birleştirme oldu. İlkokulla ortaokullar birleştirdi. Bu sadece imam hatiplilere özgü değildi ki, Galatasaray lisesi için de bu böyle oldu. Sayın Başbakan yalan söylüyor. Bugün sadece imam hatiplilerin orta kısmı açıldı. Geçmişte imam hatiplerin orta kısmı kapanmamıştı. Bugün sadece orta kısmı açıldı, Galatasaray'ın orta kısmı açılmadı. Yasal olarak engel olmamasına karşın bakan izin vermiyor. İmam hatip lisesinden mezun olan düzgün çocuklarımız, bizim evlatlarımız. Endüstri lisesinden de, fen lisesinden de... Öte yandan imam hatipten de terörist çıkabilir. Ben sayın Başbakana geçmişte 10 tane sayarım. Geçmişte Hizbullah'a karışmış. Bunlar ayrımcılıktır, doğru bulmuyorum.