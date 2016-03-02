İmperial Hastanesi İdmanocağı'nda hedef galibiyet

Bayanlar Voleybol 1. Lig'in 19. haftasında deplasmanda Salihli Belediyespor ile karşılaşacak İmperial Hastanesi İdmanocağı'nın Yönetim Kurulu Üyesi Sefa Kerimoğlu, hedeflerinin mutlak galibiyet olduğunu söyledi.

Kerimoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Salihli Belediyespor karşılaşmasına önem verdiklerini belirtti.

Karşılaşmaya iyi hazırlandıklarını dile getiren Kerimoğlu, "Son iki maçta toplam 3 puan kazandık. Önce Bursa Büyükşehirspor Belediyespor karşısında 3-2 mağlup olduk ve bu maçtan ancak 1 puanla ayrıldık. Ardından geçen hafta Beşikdüzü'nde kıyasıya mücadeleye sahne olan maçta Galatasaray'ı 3-2 mağlup ederek 2 puan kazandık. Bu maçta takımımıza destek veren taraftarımıza da teşekkür ediyoruz" dedi.

Kerimoğlu, karşılaşmanın zorlu geçeceğini ifade ederek, "Hedefimiz mutlak galibiyet ve Salihli Belediyespor karşısında galibiyetten başka düşüncemiz yok. Ligde kolay maç yok. Her zaman çekişmeye sahne oluyor. Takım olarak tüm gücümüzü sahaya koyarak bu maçtan yüzümüzün akıyla çıkmak istiyoruz" diye konuştu.