İMKB güne sınırlı düşüşlerle başladı

İMKB'de hisse senetleri ortalama yüzde 0,06 oranında değer kaybetti.



Analistler İMKB'de dün açıklanan ve beklentilerin altında kalan büyüme verilerinin ardından bugün saat 10.00'da açıklanacak ödemeler dengesi verilerinin yön üzerinde belirleyici olacağını belirtiyor. İMKB 100 endeksinde 68.000 seviyesinin altında 67.200 ve 66.600 seviyeleri destek olduğunu kaydeden analistler, yukarıda ise 68.500 ve 69.400 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu belirtiyor.