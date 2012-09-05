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İmam Hatiplilerin engeli kalktı

Yönetmelik değişikliğiyle, İmam Hatip Lisesi mezunlarının bu yıldan itibaren Polis Akademisi’ne girebilmesinin yolu açıldı.

05 Eylül 2012 Çarşamba 09:44
İmam Hatiplilerin engeli kalktı

 

İmam-Hatiplilerin Polis Akademisi'ne girmesini engelleyen yönetmelik maddesinde değişliğe gidildi.

Polis Akademisi Başkanlığı Güvenlik Bilimleri Fakültesi Giriş ve Eğitim - Öğretim Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, dün Resmi Gazete'de yayınlanıp yürürlüğe girdi.

Akşam gazetesinden Soner Arıkanoğlu'nun haberine göre, yeni düzenlemeyle yönetmeliğin Polis Akademisi'nin öğrenci kaynaklarını belirleyen 5. maddesinde kritik bir değişliğe gidildi.

 

5. maddenin a ve c bentlerindeki 'Polis Koleji mezunları' ve 'İlgili devletlerle yapılacak ikili anlaşmalara bağlı olarak denkliği tanınan en az lise ve dengi okul mezunu yabancı uyruklu öğrenciler' hükümleri aynen korundu.

Kritik değişiklikse İmam Hatip Lisesi mezunlarına Polis Akademisi'nin kapısını kapatan (b) bendinde yapıldı. Bu benddeki 'İhtiyaç halinde genel lise, erkek teknik öğretim, kız teknik öğretim ve ticaret ve turizm öğretimine bağlı okul mezunları' hükmü, 'İhtiyaç halinde lise ve dengi okulları mezunları' olarak değiştirildi.

Böylece İmam Hatip Lisesi mezunlarının bu yıldan itibaren Polis Akademisi'ne girebilmesinin yolu açılmış oldu.

AKADEMİ BAŞKANI DA İMAM-HATİPLİ
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Anayasa Mahkemesi Üyeliği'ne atadığı Prof. Dr. Zühtü Arslan'dan boşalan Polis Akademisi Başkanlığı'na, bir süre önce Başbakan Erdoğan'ın İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden okul arkadaşı olan Prof. Dr. Remzi Fındıklı atanmıştı.

SINIF GEÇME KOLAYLAŞTI
Öte yandan, yeni yönetmelikle Polis Akademisi'nde öğrencilerin sınıf geçmesi de kolaylaştırıldı. Eski yönetmelikte not yükseltme, bütünleme, ek sınav hakkı ve sınıf geçmede aranacak 'en çok iki F notu (sıfır) almış olma' şartı, yenisinde 'en çok üç F notu' olarak düzeltildi.

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