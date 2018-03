İmam Hatipli’ye harp okulu yolu açılıyor!

TBMM Dilekçe Komisyonu’nun, geçtiğimiz Haziran ayında tamamladığı “Harp Okulu” raporunda, “Harp Okulu öğrencisi olma şartlarını taşıyan her öğrencinin hangi liseden geldiğine bakılmaksızın, ‘Harbiyeli’ adaylığına talip olma hakkı bulunacak şekilde düzenlenmesinin istenmesine karar verildi” denildi. Böylece Meclis, Harp Okulları yolu kapalı olan imam hatip lisesi mezunlarının Harp Okulları'na alınmasını talep etmişti.



TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı AKP Çanakkale Milletvekili Mehmet Daniş, Meclis’te bir grup gazeteciye yaptığı açıklamada, şöyle konuştu:



“Hazırladığımız Harp Okulu raporunu Başbakanlık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı’na gönderdik. Bütün bu kurumlar, raporumuza itiraz etmedi ve raporumuzla ilgili olumlu görüş bildirdi. Milli Savunma Bakanlığı’ndan da itirazla karşılaşmadık. Özellikle Genelkurmay Başkanlığı bizim raporumuzda ve idari işlemle yapılabilecek olan her şeyin yapıldığını ancak mevzuat değişikliği gerektirenlerin de mevzuat hazırlıklarının devam ettirildiği yönünde bize bir cevabı yazısı oldu. Biz imam hatipliler de dahil askeri okullara gitmek isteyen herkesin müracaat hakkı olması gerektiğine inanıyoruz. Askeri okula gitmek isteyen her öğrenci müracaat edebilmeli. Genelkurmay ve Milli Savunma Bakanlığı buna itiraz etmediğine göre bundan bu isteklerimizi yerine getireceği anlamı çıkar. Biz bunun takipçisi olacağız.”Vatan gazetesinin haberine göre; raporda, özellikle öğrencilerin tazminat yüküyle ilgili tespitlerinin bulunduğunu hatırlatan Daniş, şunları kaydetti:



“Özellikle, tazminatlarla ilgili sıkıntılar vardı. Tazminat yükü bir süre önce torba yasada yüzde 50 azaldı zaten. Harp Okulu’ndan 4. sınıftan ayrılan bir çocuğa 56 bin liralık tazminat yükü çıkıyordu. Torba yasadan sonra bu yük 28 bin liraya düştü. Biz bunun daha da düşmesini istiyoruz. Diğer yatılı okullardaki maliyetlere gelmeli. Başbakanlık da bu talebimizi onaylıyor. 14 yaşındaki bir çocuk askeri okula girmeye karar veriyor, orada yıllarca okuduktan sonra ayrılmaya karar verebiliyor. Çünkü çok erken verilmiş bir karar. Bunların da gözönüne alınarak belki ayrılma noktasında ailelere daha az yük yüklenmesi noktasında çalışmalar yapılmalı diyoruz. Yine raporumuzda harp okullarına askeri liselerden ziyade belirlenen belli okullardan daha çok öğrenci kaynağı sağlandığını tespit etmiştik. Biz daha çok askeri okullardan öğrenci kaynağı sağlanması gerektiğine dikkat çekmiştik. Bu liselerin belirlenmesinin de eşitlik ilkesine aykırı olduğunu söylemiştik. Orada bizim için önemli olan fırsat eşitliğidir.”



CHP’Lİ EKİNCİ'DEN MUHALEFET ŞERHİ

TBMM Dilekçe Komisyonu bünyesinde, “askeri okullardan ayrılmak zorunda bırakılan” öğrencilerle ilgili kurulan alt komisyonun tamamladığı “Harp Okulu” raporundan “imam hatip” sürprizi çıkmıştı. Geçtiğimiz haziran ayında hazırlanan raporda, “Harp Okulu öğrencisi olma şartlarını taşıyan her öğrencinin hangi liseden geldiğine bakılmaksızın, “Harbiyeli” adaylığına talip olma hakkı bulunacak şekilde düzenlenmesinin istenmesine karar verildi” denilmişti. Böylece Meclis, Harp Okulları yolu kapalı olan imam hatip lisesi mezunlarının Harp Okullarına alınmasını talep etmişti. Rapor, TBMM Dilekçe Komisyonu’nda tartışmalı bir toplantıda kabul edilmişti. Komisyon toplantısında CHP Bursa Milletvekili Kemal Ekinci, raporun imam hatiplilere harp okulu yolunu açan kısmına muhalefet şerhi koyduğunu belirterek, “Belli bir zamana kadar din eğitimi almış bir kişinin sonrasında subay eğitimi almasına karşıyım” demişti. TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı AKP’li Mehmet Daniş ise kendisinin imam hatip lisesi mezunu olduğunu ifade ederek, “Ben askerliğimi yaptım. Eğer bunu alt rütbede yapabiliyorsam üst rütbelerde de yapabilmeliyim” diyerek Ekinci’ye karşılık vermişti. Konuşmaların ardından, yapılan oylamada alt komisyon raporu kabul edilmişti.