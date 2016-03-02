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İmam Hatip ortaokulu öğrencileri ney öğreniyor

İmam Hatip ortaokulu öğrencileri ney öğreniyor

02 Mart 2016 Çarşamba 14:44
İmam Hatip ortaokulu öğrencileri ney öğreniyor

Afyonkarahisar'da, Sümer İmam Hatip Ortaokulundan 40 öğrenci, Taş Medrese'de açılan kursta ney üflemeyi öğreniyor.

Eğitimi veren tarih öğretmeni Rahime Türkmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerinin tasavvuf müziğine ilgisi üzerine ney kursu açmaya karar verdiklerini belirterek "Ney, benim için aileden gelen bir tutku. Yaklaşık 10 yıldır profesyonel olarak neyle ilgileniyorum. Taş Medrese'de, Halk Eğitim Merkezimiz bünyesindeki ney kursumuza başlayan imam hatip öğrencileri çok istekliler" dedi.

Türkmen, öğrencilerin kısa sürede gelişme göstermesinin kendisini mutlu ettiğini dile getirerek şöyle devam etti:

"Üç aydır beraber çalışıyoruz. Bu zaman zarfında öğrencilerimizin ney çalmaları zor olmadı. 40 öğrencimizin hepsi, belli noktaya geldi. İleriki aylarda daha da iyi olacaklarını düşünüyorum. Öğrenilmesi kişiden kişiye değişiyor. Kursa katılan bütün öğrencilerim, Afyonkarahisar'da düzenlenecek Kutlu Doğum Haftası'nda güzel eserler seslendirecek."

- "Ney, ruhla eşdeğerdir"

İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın da ortaokul öğrencilerinin 3 ayda büyük mesafe aldıklarına dikkati çekerek "Hepsini tebrik ediyorum. Ney üflemek, zor bir sanattır ama neyin ruha ve kulağa hoş gelen bir sesi vardır. Ney ruhla eşdeğer bir enstrümandır, diyebiliriz. Bu kursu düzenlemek de uzmanlık ister" diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
AfyonkarahisarMetin Yalçın
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