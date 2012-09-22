İlke Şen’den taraftara övgü

Bayanlar Hentbol Süper Ligi'nde mücadele eden Ardeşen Gençlik ve Spor Kulübü'nün kaptanı İlke Şen, taraftarın sevgisinin kendilerini onurlandırdığını bildirdi.





Geçen sezon Romanya'nın Universitatea Neptun Constanta takımından, Ardeşen Gençlik ve Spor Kulübü'ne transfer olan Şen, yaptığı yazılı açıklamada, taraftarın maçlarda ''Arde-şen, İlke Şen'' şeklinde tezahürat yaptığını, bundan dolayı inanılmaz derecede mutluluk yaşadığını belirtti.





Şen, uzun yıllardır hentbol oynamasına rağmen, bu denli taraftar desteği ile ilk defa karşılaştığını anlatarak, şunları kaydetti:





''Taraftarımız şunu çok iyi bilsin ki onlar bizim yedek bankımız. Bizi ateşleyen onlar. Nefesimizin bittiği anda, onların o çığlıklarını ve tepkilerini duyunca tekrar ayağa kalkabiliyoruz. Ben takımımız adına onlara gönülden teşekkür ediyor ve bu desteklerini kesmemelerini istiyorum. Taraftarın sevgisi bizi onurlandırıyor.''