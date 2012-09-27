İlkan: 'Fenerbahçe’yi seçtim çünkü...'

Fenerbahçe Ülker takımı, bu sezon da mücadele edeceği THY Euroleague için dün düzenlenen organizasyonda gazetecilerle buluştu. Konuşmak için seçtiğimiz isim Galatasaray Medical Park'tan sürpriz bir kararla hem de bedelsiz olarak Fenerbahçe Ülker'e transfer olan İlkan Karaman oldu.





Transfer süreciyle ilgili konuşmak istemeyen İlkan, "Çok detaya girmek istemiyorum. Ortada kimseyi kıracak bir durum yok. Burada önümü daha açık gördüm. Böyle bir seçeneğim vardı, ben de F.Bahçe'yi tercih ettim. Doğru karar verdiğimi düşünüyorum. Severek isteyerek buraya geldim" dedi. Fenerbahçe'deki hedefi için İlkan, "Ne ilk 5 ne çok sonradan girmek önemli değil. Mühim olan takım olarak ne yaptığımız. İyi bir takım kuruldu, koç Simeone Pianigiani ile de çok iyi anlaşıyoruz. Hedef olarak Euroleague'de final four'u belirledik" yorumunu yaptı.





NBA ne zaman?





Sezon öncesi NBA draft'larında 57. sırada Brooklyn Nets tarafından seçilen 22 yaşındaki İlkan, Amerika'da yaşadığı deneyimleri de paylaştı. İlkan, "ABD'de bulunduğum 1 aylık sürede 7-8 takımla antrenmana çıkma, işlerin nasıl yürüdüğünü görme şansım oldu" dedi. NBA'ye ne zaman gideceği sorusuna çekimser yanıt veren İlkan, "Belli bir zaman yok, kendimi hazır hissettiğim zaman diyebilirim. Gidince NBA'de kalıcı olmak istiyorum" yanıtını verdi. Fenerbahçe Ülker'in Türkiye ve özellikle de Euroleague'de yoğun bir sezon geçireceğini hatırlattığımız İlkan, "Ben buna hazırım. Büyük bir heyecanla Euroleague maçlarını bekliyorum. Devamlı izlediğim, üst seviye bu ligde oynamak için sabırsızlanıyorum" diye konuştu.





'21' dövmesi Kaf Kaf için





İlkan'a boynundaki 21 dövmesinin sırrını da sorduk: "Karşıyaka'da geçirdiğim sezonun benim için büyük önemi var. Şimdi Erdemir'in başında olan antrenörüm Hakan Demir'le geçirdiğim sezon benim kariyerimin başlangıcı için çok önemliydi. Bu yüzden Karşıyaka'da giydiğim forma numarasını bir dövmeyle vücuduma yansıttım." İlkan Karaman vücudundaki diğer dövmeler için de "Burada melekler, güller var. Sevdiğim insanların doğum günü tarihleri var. Bir kerede değil de parça parça yaptırdım" dedi.





Okur bana sahip çıktı





Ülker Arena'da Sabah gazetesinden Serkan Ünlü'ye konuşan İlkan, NBA draftı öncesi Mehmet Okur'un kendisine taktik verdiğini, seçim sonrası da birlikte kutlama yaptıklarını söyleyip, "Mehmet abi bana sahip çıktı" dedi.





Kaynak: Sabah