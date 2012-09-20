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İlk Windows telefonlar HTC ile geliyor

Yeni Windows Phone 8X ve 8S by HTC® Kasım ayı itibariyle tüm dünyada satışa sunulacak.

20 Eylül 2012 Perşembe 09:10
İlk Windows telefonlar HTC ile geliyor

Mobil inovasyon ve tasarımda bir dünya lideri olan HTC ve Microsoft, bugün New York’da yapılan lansmanda ilk Microsoft imzalı Windows telefonları olan Windows® Phone 8X ve 8S by HTC®’yi tüm dünyaya tanıttı. Bu yeni akıllı telefonlarda yeni Windows Phone 8 işletim sistemi, göz alıcı ikonik tasarım, BeatsAudio™ ile stüdyo kalitesinde ses ve inanılmaz kamera özellikleri bir araya geldi.

Lansmanda konuşan Microsoft CEO’su Steve Ballmer “HTC’nin harikulade yeni telefonları; Windows Phone 8X ve 8S’i, markamızla bir araya getirmek her iki şirket için de büyük bir adım. Birlikte müşterilere kolay bir seçim ve gerçekten eşsiz bir deneyim sunuyoruz. Uzun soluklu ortaklığımızı bu yeni seviyeye taşıdığımız için çok heyecanlıyım.” dedi.

HTC Corporation CEO’su Peter Chou yaptığı açıklamada “Windows Phone 8’den ilham alarak bu platforma hak ettiği ikonik tasarım ve karakteri getiren yeni akıllı telefonlar yarattık. Windows Phone kesinlikle en üstün mobil ekosistemlerinden biri olarak ortaya çıktı ve dünyadaki diğer akıllı telefon platformları arasında rekabet avantajına sahip oldu.” şeklinde konuştu.

İkonik Tasarım
Live Tiles (Canli Kutucuklar) özellikli tek telefon olan Windows Phone, farklılaşmış belirgin vizyonu ve sunduğu müşteri deneyimi ile çığır açıcı, inovatif ve yepyeni bir ürün olarak kabul ediliyor. HTC tarafından tasarlanan Windows Phone 8X ve 8S, Windows Phone Live Tiles'ı temel alan üç boyutlu, sade ve tek parça tasarımı ile sanal ve fiziksel özellikleri harmanlıyor.  Windows Phone 8X ve 8S by HTC mükemmel bir yapıya ve elde şaşırtıcı incelik hissi yaratan bir dizayna sahip.

Windows Phone için renk, sunduğu deneyimin vazgeçilmez bir parçası. HTC yeni Windows Phone’larda birinci sınıf mat bir kaplama ile cüretkar, sofistike ve maceracı renk seçenekleri sunuyor. Windows Phone 8X, Kaliforniya Mavisi, Grafit Siyahı, Ateş Kırmızısı ve Limon Sarısı gibi çeşitli renklerle geliyor.  Windows Phone 8S by HTC ise Domino Siyah ve Beyazı, Fiesta Kırmızısı, Atlantik Mavisi ve Gökdelen Grisi ve Sarısı renk seçeneklerine sahip.
 


Dünyanızı görüntüleyin ve paylaşın
HTC, ilk kez aynı anda dört ya da daha fazla kişiyi fotoğraflayabileceğiniz 2.1 megapiksel, f/2.0 diyaframlı, 88° ultra geniş açılı ön kamerası sunuyor. Ayrıca ön kamera ile 1080p full HD çözünürlüğünde video çekimi destekliyor. Arka kamera ise iyileştirilmiş düşük ışık performansı için arkadan aydınlatmalı (BSI) bir sensöre sahip 8mp’lik bir CMOS kullanıyor; f/2.0 diyafram, 28mm lens ve özel bir görüntüleme yongası da kameranın diğer özellikleri arasında yer alıyor. Fiziksel bir deklanşör butonu, telefon kilitli olsa bile anlık sahnelerin hızlı ve kolay şekilde yakalanmasını sağlıyor.
 

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