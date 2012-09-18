Galeriler Videolar
İstanbul 13°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay Daha Uzattı
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay...
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK Paylaşımı!
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK...
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda Patlama!
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha! Çocuk İstismarı Tutuklaması...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha!...
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!

İlk sukuka 5 milyar dolarlık talep

Hazine Müsteşarlığı'nın 5.5 yıl vadeli dolar cinsi sukuk ihracına rekor talep geldi.

18 Eylül 2012 Salı 09:55
İlk sukuka 5 milyar dolarlık talep

Reuters’ın haberine göre bankacılar fiyatlama öncesi oluşan talebin yaklaşık 5 milyar doların üzerine çıktığını, getiri beklentisinin ise yoğun taleple birlikte aşağı revize edildiğini belirtiyor. Bankacıların verdiği bilgiye göre ihraçta tutarın 1-1.5 milyar dolar civarında olacağı ve fiyatlamanın bugün tamamlanması öngörülüyor.Hazine uluslararası sermaye piyasalarında kira sertifikası ihracı olanaklarını araştırmak üzere Citigroup, HSBC ve Kuwait Finance House iştiraki olan Liquidity House’a yetki vermişti. Hazine’nin döviz ve TL ihracının bir gösterge oluşturması, özel sektörü de tetiklemesi ve Körfez yatırımcılarının ilgisi düşünüldüğünde Türkiye’nin daha önce tam olarak faydalanmadığı İslami yatırımcı kitlesinden kısa vadede milyarlarca dolarlık fon sağlaması bekleniyor.

1980’LERDEN BU YANA İSTENİYOR

Türkiye, 1980’li yıllardan beri ilgili borçlanmalar için çalışmalarda bulunmuş ancak daha önce hiç ihraç aşamasına gelmemişti. Hazine’nin sukuk piyasasında henüz bir ihracı bulunmazken, dolar cinsi ihraca aracılık edecek Kuwait Finance House’un Türkiye’deki iştiraki Kuveyt Türk’ün hali hazırda Londra’da işlem gören 100 ve 350 milyon dolarlık iki sukuk ihracı bulunuyor.
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
TSK İDLİB'E GİRDİ!
TSK İDLİB'E GİRDİ!
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Akat Mahallesi 5.Gazeteciler Sitesi Açelya Sokak No: 25 Levent/Beşiktaş-İstanbul

+90 0212 332 24 24

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim