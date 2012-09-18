İlk sukuka 5 milyar dolarlık talep

Reuters’ın haberine göre bankacılar fiyatlama öncesi oluşan talebin yaklaşık 5 milyar doların üzerine çıktığını, getiri beklentisinin ise yoğun taleple birlikte aşağı revize edildiğini belirtiyor. Bankacıların verdiği bilgiye göre ihraçta tutarın 1-1.5 milyar dolar civarında olacağı ve fiyatlamanın bugün tamamlanması öngörülüyor.Hazine uluslararası sermaye piyasalarında kira sertifikası ihracı olanaklarını araştırmak üzere Citigroup, HSBC ve Kuwait Finance House iştiraki olan Liquidity House’a yetki vermişti. Hazine’nin döviz ve TL ihracının bir gösterge oluşturması, özel sektörü de tetiklemesi ve Körfez yatırımcılarının ilgisi düşünüldüğünde Türkiye’nin daha önce tam olarak faydalanmadığı İslami yatırımcı kitlesinden kısa vadede milyarlarca dolarlık fon sağlaması bekleniyor.



1980’LERDEN BU YANA İSTENİYOR



Türkiye, 1980’li yıllardan beri ilgili borçlanmalar için çalışmalarda bulunmuş ancak daha önce hiç ihraç aşamasına gelmemişti. Hazine’nin sukuk piyasasında henüz bir ihracı bulunmazken, dolar cinsi ihraca aracılık edecek Kuwait Finance House’un Türkiye’deki iştiraki Kuveyt Türk’ün hali hazırda Londra’da işlem gören 100 ve 350 milyon dolarlık iki sukuk ihracı bulunuyor.

