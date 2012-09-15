İlk finalist Beşiktaş

5. Uluslararası Rixos Cup Basketbol Turnuvası'nın yarı final ilk maçında Banvit, Beko Basketbol Ligi'nin son şampiyonu Beşiktaş'ı, maçın bitimine 10 saniye kala attığı serbest atışlarla 80-81 yenerek finale çıktı.





Karşılaşmanın ilk dakikaları, iki takımın da iyi savunması nedeniyle skor üretmekte zorlanması ile geçti. İlk periyot Beşiktaş'ın Banvit karşısında 3 sayı farkla (19-16) üstünlüğüyle tamamlandı.





Karşılaşmanın ikinci çeyreğinde Beşiktaş, Tutku Açık'ın hücumda etkili oyunuyla aradaki farkı korumayı başardı. Beşiktaş'tan Murat Can Güler'in son saniyede attığı üçlük, süre dolduğu gerekçesiyle iptal edilince Beşiktaş devreye 40-34 üstün girdi.





Karşılıklı basketlerle geçilen üçüncü çeyrekte daha istekli bir oyun ortaya koyan siyah-beyazlılar, Banvit karşısında periyotu 63-53'lük skorla önde kapattı.





Beşiktaş'ın, son periyotun 5. dakikasına kadar ataklarından eli boş dönmesini iyi değerlendiren Banvit, özellikle İzzet Türkyılmaz ve Serkan Erdoğan'ın üst üste bulduğu sayılarla aradaki farkı azaltmaya başladı (70-66). Karşılaşmanın son 10 saniyesine önde giren Beşiktaş, Banvitli Samuel Mejia'nın serbest atışları sayıya çevirmesi sonucu 1 sayı farkla (80-81) geriye düştü. Maçın bitimine 5 saniye kala Beşiktaş'tan Curtis Jerrels'in atışı başarısız olunca, Banvit maçı 80-81 kazanarak finale yükselmeye hak kazandı.