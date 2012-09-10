İlk duruşma 16 Ocak 2013'te

Aralarında Zahit Akman ve Zekeriya Karaman'ın da bulunduğu 20 şüpheli hakkında iddianame düzenlenmiş, iddianamenin gönderildiği Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesi, iddia edilen suçun işlendiği yerin İstanbul olduğunu belirterek yetkisizlik kararı vermişti. İstanbul’a gelen iddianameyi inceleyen İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği yetkisizlik kararına kabul ederek davanın kendi mahkemelerinde görülmesini karara bağladı. Mahkeme duruşmanın ilk günü olarak ise 16 Ocak 2013 tarihini belirledi. Mahkeme düzenlediği tensip tutanağında, davanın Çağlayan'daki İstanbul Adliyesinde yapılmasına ve ilk duruşmada 520 sayfalık iddianamenin okunması için TRT İstanbul Bölge Müdürlüğü'ne yazı yazılarak bir spikerin duruşmada hazır bulunmasını istedi.



İddianamede, Zahit Akman ve Zekeriya Karaman’ın da aralarında bulunduğu 20 sanık, “hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma, özel belgede sahtecilik ve kamu görevlisinin sahtecilik suçuna iştirak etmekle suçlanırken, davada tutuklu sanık bulunmuyor.