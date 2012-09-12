İletişimde fesih ücreti kalktı!

BTK kararı uyarınca operatörler; feshi sırasında abonelerden alınan 5 ile 8 lira arasındaki “fesih ücreti”ni talep edemeyecek



Habertürk'ün haberine göre, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), elektronik haberleşme alanında abonelerin şikâyetlerine konu olan fesih işlemlerinden ücret alınması uygulamasına neşter attı.



BTK kararı uyarınca operatörler; sabit ya da mobil telefonlar ile internet hizmetlerinin feshi sırasında abonelerden 5 ile 8 lira arasında alınan “fesih ücreti” talep edemeyecek.



Aboneler, sabit ya da mobil telefon veya internet hizmetlerini kapattırmak istiyor. Bazı operatörler, fesih işlemi için abonelerden belli bir bedel talep ediyor. BTK kararına göre işletmeciler, abonelerden gelen fesih talebini, “fesih işlem ücreti” veya benzer bir ad altında herhangi bir ücret almaksızın yerine getirecek. Bu konuda abonelere güçlük çıkarılmayacak

