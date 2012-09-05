4+4+4 ile karanlıkta ders başlayacak !

Geçen yıl günde 6 saat ders yapan 5 inci sınıflar bu yıl haftanın 4 günü 7 saat, 1 günü 8 saat ders yapacaklar. Üç yıl içinde bu artış 6,7 ve 8. Sınıfların tamamında uygulanacak. İkili öğretim yapan okullarımızda ders saatleri ortaokullarda aşağıdaki şekilde olacak

Ders sırası Başlangıç

Saati Bitiş

Saati Teneffüs

Süresi 1.DERS 05:50 06.30 10 2.DERS 06:40 07:20 20’ 3.DERS 07:40 08:20 10’ 4.DERS 08.30 09:10 10’ 5.DERS 09:20 10:00 10’ 6.DERS 10:10 10:50 10’ 7.DERS 11.00 11.40 10’ 8.DERS 11.50 12.30 10’ ÇIKIŞ-GİRİŞ ARASI 20’ 1.DERS 12:50 13.30 10’ 2.DERS 13:40 14:20 20’ 3.DERS 14:40 15:20 10’ 4.DERS 15.30 16:10 10’ 5.DERS 16:20 17:00 10’ 6.DERS 17:10 17:50 10’ 7.DERS 18:00 18:40 10’ 8. DERS 18.50 19.30 10’

Ülkemizde ikili öğretim yapan okul oranı şehirlerde % 60 . Bu yıl % 70’e çıkması bekleniyor. Bu okulların tamamına yakınında sabah ortaokullar öğleden sonra ilkokullar ders yapıyor. 2012-2013 öğretim yılı açısından durumu değerlendirdiğimizde; bu yıl ders artışı sadece 5. Sınıflarda olacağından ders saatinin artırılması sabah ortaokul, öğleden sonra ilkokul olarak ikili öğretim yapan okullarda ya derse giriş saatlerinin çok erkene alınması veya çıkış saatinin çok geç olmasına neden olacak. Bu iki ihtimale göre Bu yıl ders saatleri aşağıdaki şekillerde olacak

DERSE GİRİŞ ERKEN-ÇIKIŞ NORMAL DERSE GİRİŞ NORMAL-ÇIKIŞ GEÇ Ders sırası Başlangıç

Saati Bitiş

Saati Teneffüs

Süresi 1.DERS 05:50 06.30 10 2.DERS 06:40 07:20 20’ 3.DERS 07:40 08:20 10’ 4.DERS 08.30 09:10 10’ 5.DERS 09:20 10:00 10’ 6.DERS 10:10 10:50 10’ 7.DERS 11.00 11.40 10’ 8.DERS 11.50 12.30 10’ ÇIKIŞ-GİRİŞ ARASI 20’ 1.DERS 12:50 13.30 10’ 2.DERS 13:40 14:20 20’ 3.DERS 14:40 15:20 10’ 4.DERS 15.30 16:10 10’ 5.DERS 16:20 17:00 10’ 6.DERS 17:10 17:50 Ders sırası Başlangıç

Saati Bitiş

Saati Teneffüs

Süresi 1.DERS 07:30 08.10 10 2.DERS 08:20 09:00 20’ 3.DERS 09:20 10:00 10’ 4.DERS 10.10 10:50 10’ 5.DERS 11:00 11:40 10’ 6.DERS 11:50 12:30 10’ 7.DERS 12.40 13.20 10’ 8.DERS 13.30 14.10 10’ ÇIKIŞ-GİRİŞ ARASI 20’ 1.DERS 14:30 15.10 10’ 2.DERS 15:20 16:00 20’ 3.DERS 16:20 17:00 10’ 4.DERS 17.10 17:50 10’ 5.DERS 18:00 18:40 10’ 6.DERS 18:50 19:30



Bu yıl sadece 5. Sınıflarda bu artış uygulanacak ama bir okulda 5 inci sınıfların derse başlama-bitiş saatleriyle diğer sınıfların başlama bitiş saatlerinin ayrı olması karmaşa yaratacak diğer yandan 5. Sınıfların sabah kullandığı dersliği öğleden sonra ilkokulların kullanacak olması nedeniyle ders artışından onlarında giriş çıkış saatleri etkilenecek.

Bakanlığın teneffüsleri 5 dakikaya düşürme veya blok ders yapma gibi düşünceleri pratikte uygulanamaz. Öğrenciler 3-4 katlı binalarda 5 dakikada oynamayı bırakın, okul bahçesine inip geri çıkamazlar bile. Ayrıca 5-13 yaş aralığındaki çocuklara 80 dakika blok ders yapılamaz.

Sorunun temel çözümü, yeterli derslik yapılana kadar haftada 30 saat derse devam edilmesidir. Bakanlıktan temel talebimiz budur. Ancak Bakanlığımız bu teklifimizi kabul etmez ise kendilerine 2012-2013 öğretim yılında bu soruna yönelik geçici bir çözüm olarak ikinci bir öneri sunduk.

TEKLİFİMİZ

Bu yıl sadece 5. Sınıflarda uygulanacak ders artışı yukarıda açıkladığımız üzere ikili öğretim nedeniyle okullardaki diğer sınıfları da etkilemektedir. Bu soruna geçici bir çözüm olarak ;



1. Bakanlığın 2012/20 sayılı genelgesindeki aynı binada ilkokul ortaokul şeklinde ikili öğretim yapan okullarda “Ortaokulların sabahçı, ilkokulların öğlenci olacağı” hükmünü iptal etmesini,



2. Bu yıl haftada 30 saat ders görecek olan ilkokul 4 üncü sınıfların ortaokullarla birlikte sabahçı grupta yer almasını, böyle yapıldığı takdirde sabahçı grupta yer alacak 4,6,7 ve 8. Sınıfların tamamında 30 saat ders işleneceğinden geçen yıl olduğu gibi 7.30 da derse girmelerinin,12.30 da dersten çıkmalarının mümkün olacağını,



3. 5 inci sınıfların öğleden sonra ilkokul 1,2,3 üncü sınıflarla birlikte eğitim almalarını, bu durumda bütün sınıfların 12.50 de derse gireceklerini, ilkokul 1,2,3 üncü sınıfların 6 saat ders sonrasında saat 17.50’de okuldan ayrılmalarını, 5 inci sınıfların ise 7, varsa 8 inci saat dersini görüp okuldan ayrılmalarını önerdik.



Teklifimiz kabul edilirse ders artışı nedeniyle öğrencilerin tamamının derse erken gelmesi veya geç çıkması sorununun önüne geçilecek. Okullarda ders artışından bu yıl sadece 5 inci sınıflar etkilenecektir.



Önerimiz geçici bir çözümdür. Üç yıl içinde 6,7,8 inci sınıfların tamamında haftada 36,37 saat ders uygulanacağından yine derse erken girme veya geç çıkma mecburiyeti doğacaktır. Sürekli vurguladığımız üzere, sorunun asıl çözümü, ikili öğretim yapan kurumlar bitene kadar ders saatlerinin haftada 30 saat olarak uygulanmasıdır.



Doğan CEYLAN

Müfettişler Derneği Başkanı