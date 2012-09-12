30 ilde aynı anda yıkım olacak

Türkiye'nin geleceğini şekillendirecek afet riski altındaki alanların kentsel dönüşümüne ekimde kamu binalarından başlanacak. Dönüşüm kapsamındaki 7 milyon binanın yıkımında, iş makinelerinin yanı sıra dinamit başta olmak üzere çeşitli patlatma yöntemleri de kullanılacak. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle başlayacak kentsel dönüşüm çalışmalarıyla, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Kocaeli'nin aralarında bulunduğu yaklaşık 30 ilde, aynı anda çok sayıda yıkım gerçekleştirilecek.



KREDİ DESTEĞİ VAR

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, riskli alanda olup, binası riskli olduğu tespit edilen vatandaşlara kredi desteği ve kira yardımı yapacak. Ayrıca vatandaşların sosyoekonomik durumlarını değerlendirerek, talepte bulunmaları halinde faiz desteği, sübvansiyon ve geçici konut destekleri de verecek. Bakanlık, dönüşümde bina stoku oluşturmamak için çalışmalar yapacak, yıkılan konutların adedi kadar konut üretilecek. Örneğin 3 katlı bina yıkılıp yerine 10 katlı bina dikilmeyecek. Bakanlık 2B arazilerinin yüzde 90'ını kentsel dönüşüm hesabına aktaracak. Bunun yanında, çevre cezalarının yüzde 50'si, uygulamada bulunacak belediye yatırım bütçelerinin yüzde 5'i ve harç gelirlerinin yüzde 50'si, İller Bankası'nın bazı faaliyetlerinden elde edeceği kârın yüzde 50'si ve Maliye Bakanlığı'nca aktarılacak ödenek de kentsel dönüşüm için kullanılacak.



LİSANSI KİM VERECEK?

Riskli yapılar, idarece veya müracaatları üzerine lisanslandırılacak üniversiteler, inşaat, jeoloji ve jeofizik mühendisleri odaları, yapı denetim kuruluşları tarafından tespit edilecek. Sermayesinin en az yüzde 40'ı kamu kurum ve kuruluşlarına ait şirketler ve ilgili konuda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ile mimarlık ve mühendislik hizmetleri veren, büro tescilini yaptırmış tüzel kişiler, riskli yapıları tespit etmek üzere bakanlıkça lisanslandırılabilecek.



BİRİM FİYATLAR BELİRLENDİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yapacağı riskli bina tespitlerinde, Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü'nce belirlenen birim fiyatlar kullanılacak. Buna göre kullanım alanı 500 metrekareye kadar olan bir binada, her bir metrekare için KDV dahil 2.25 lira ödenecek. 500 metrekare bir bina için tespit masrafı KDV dahil bin 125 lira olacak. Kullanım alanı 501-bin metrekareye kadar binalarda, ilk 500 metrekareye 2.25 lira ödenecek, 501-bin metrekare arasında ise buna 1.75 lira daha eklenecek.



"Alo Kentsel Dönüşüm Hattı" kurulacak

Kentsel dönüşüm konusundaki soruları yanıtlamak üzere "Alo Kentsel Dönüşüm Hattı"nın kurulması için çalışmalara başlandı. Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetler Genel Müdürlüğü'nde halkla ilişkiler bürosu kurularak, vatandaşların kentsel dönüşümle ilgili soruları uzmanlarca cevaplanacak. Afet riski altındaki alanların belirlenmesi, riskli binaların tespiti ve rezerv alanı gibi konularla ilgili bilgiler, sosyal medya aracılığıyla da vatandaşlara anlatılacak.