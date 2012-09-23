İlbank Avrupa kapısını açtı

Bayanlar Balkan Voleybol Kupası (BVA Cup) rövanş maçında Romanya'nın V.C Unic Piatra Neamt takımını 3-0 yenen İlbank, kupanın sahibi oldu ve Avrupa Bayanlar Challenge Kupası'na katılma hakkı elde etti.





İlbank, rakibine ilk maçta da 3-0 üstünlük sağlamıştı. Kupada birinci olan İlbank'a kupa ve madalyalarını İlbank Yönetim Kurulu Başanvekili Ahmet Arslanoğlu, ikinci olan Romanya ekibine ise İlbank Spor Kulübü Başkanı Tuncay Karaman verdi.





İlbank Antrenörü Burhan Canbolat, maçın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, mutlu olduklarını belirterek, ''Bu sezon ilk hedefimize ulaştık. İkinci hedefimiz, geçen yıl çeyrek finalde elendiğimiz Avrupa Kupası'nda bu yıl yarı finale kadar çıkabilmek'' dedi.