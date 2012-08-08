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İlaçta Türkiye dominosu!

Türkiye'nin ilaç sisteminde uyguladığı düşük fiyat politikası dolaylı olarak toplam 19 ülkeye yayıldı. Önce 6 ülke Türkiye'yi referans aldı sonra 13 ülke bu ülkeleri!

08 Ağustos 2012 Çarşamba 10:10
İlaçta Türkiye dominosu!

Türkiye ’nin ilaçta uyguladığı düşük fiyat politikası domino etkisiyle 19 ülkeyi birden etkisi altına aldı. Radikal'in haberine göre Rusya, Güney Kore , Suudi Arabistan, Mısır , Makedonya ve Fas da Türkiye ’yi ‘referans ülke’ olarak almaya başladı. Bu da referans fiyata göre, Türkiye ’de fiyatların yüzde 15 düşük olması anlamına geliyor. Söz konusu ilaç, eşdeğeri bulunmayan orijinal bir ürünse ve referansı da AB dışı ise Türkiye ’deki fiyatla, referans fiyat arasındaki fark yüzde 32’ye çıkıyor.

Türkiye ’nin uyguladığı referans fiyat sistemini değiştirmesi ve ilaç fiyatlarında indirime gitmesinin ardından, uygulanan politika bölge ülkelerini de etkilemeye başladı. İlaç sektörünün hesaplamalarına göre, Türkiye ’nin uyguladığı fiyat politikası ve bunun bölgeye etkileri ilaçtan ilaca değişiyor. Örneğin AB ülkesi referanslı ‘eşdeğeri bulunmayan orjinal bir üründe’, Türkiye ilaçta en düşük fiyat olarak Yunanistan ’ı ‘referans’ olarak dikkate alıyor. Böyle bir üründe Yunanistan ’da ilaç fiyatı 100 euro olurken, Türkiye ’de kur ve diğer indirimlerle fiyat 85 euroya iniyor. Bu da referans fiyata göre, Türkiye ’de fiyatların yüzde 15 düşük olması anlamına geliyor. Söz konusu ilaç, eşdeğeri bulunmayan orijinal bir ürünse ve referansı da AB dışı ise Türkiye ’deki fiyatla, referans fiyat arasındaki fark yüzde 32’ye çıkıyor. Yetkililer bu gelişmeyi değerlendirirken Türkiye ’nin bölgeye olan ‘domino’ etkisinin her ilaçta fiyat düşüşü olarak yansıdığını ifade ediyor.

Türkiye ’nin ilaç fiyatı politikasının bölgesel olarak diğer ülkeleri de etkilemeye başlamasının ardından telaşlanan ilaç sektörü 2012’e kamudan ilaç bütçesinin arttırılması için Sosyal Güvenlik Kurumu ile pazarlık masasına oturmaya hazırlanıyor. Sektör ilaç bütçesinin 21 milyar TL’ye çıkarılmasını istiyor. Ancak ilaç sektörünün talep etmeye hazırlandığı rakam, kamunun ilaç harcamalarında ciddi bir artış demek. 2011 yılında ilaca 16.6 milyar TL’lik bir bütçe ayran kamu yüzde 30’u bulacak artış yaşanacak gibi.
Ekonomi yönetimi, 2012 yılı ilaç giderleri için henüz bir bütçe açıklamadı. Ancak beklenti yine 16-17 milyar TL civarında.

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