İlaç: kendi kanınız

Kişinin kendi kanıyla iyileşmesine imkân veren PRP tedavisi sadece estetik amaçlı kullanılmıyor. Uygulama dizinde kireçlenme sorunu yaşayan hastalara da şifa veriyor.PRP İngilizce, "Platelet Rich Plasma" ifadesinin baş harflerinin kısaltması olup "trombositten zengin plazma" anlamına geliyor. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Cengiz Bahadır, bu tedavinin başlangıçta anti-aging'e yönelik kozmetik amaçlı geliştirildiğini, sonraları kas-iskelet sistemi hastalıklarındaki iyileştirici etkisinin fark edilerek bu alanda da kullanılmaya başlandığını söylüyor. Yöntemin esasını hastanın kendi kanından hazırlanan ilaç oluşturuyor.

HASTANIN KENDİ KANI

Uygulamada, hastadan damar yolu ile yaklaşık 20 cc kadar kan alınıyor. Alınan kan özel santrifüj işleminden geçiriliyor. Santrifüj işleminden sonra kanın trombosit dışındaki hücreleri tüpün dibine çöküyor ve üzerinde sarı renkli bir plazma sıvısı kalıyor. Üstte kalan sıvının dip kısmında trombositlerin daha yoğun olduğu bölgeden hermilimetre küpünde yaklaşık 1milyon trombosit hücresi olan plazma, enjeksiyonun uygulanacağı enjektöre çekiliyor. Enjeksiyon öncesinde bu plazmaya trombositleri aktive edecek ilaç (kalsiyumklorür) ekleniyor.

VÜCUDA NASIL ETKİ EDİYOR?

Trombosit, temelde kanın pıhtılaşmayı sağlayan hücresi olup içerisinde büyüme faktörü ve bazı doğal koruyucumaddeler bulunuyor. Yöntem ile trombositten zenginleştirilmiş plazmaya eklenen ilacın trombositleri aktive etmesi sağlanıyor. Böylece trombositlerin içerdikleri iyileştirici faktörler açığa çıkıyor. Elde edilen plazma sıvısı doğal bir ilaç gibi etki gösteriyor ve yaralanma ile zedelenmenin olduğu tendon, kıkırdak gibi yapıların hücrelerini uyararak o bölgedeki iyileşmeyi hızlandırıyor.

YÖNTEMİN UYGULANMASI

PRP uygulaması diz kireçlenmelerinde, diz eklemi içine birer ay arayla üç kez uygulanıyor. Tenisçi dirseği, aşil tendiniti, omuz tendon yırtılmaları gibi durumlarda ise genelde bir ay arayla 2 enjeksiyon yeterli oluyor. Uygulamanın etkisi enjeksiyondan birkaç hafta sonra yavaş şekilde başlıyor ve iyileşme süreci 3-12 ay arasında devamediyor. Bu nedenle PRP enjeksiyonları sonrasında ağrıda kortizon enjeksiyonlarında olduğu gibi hızlı bir azalma olmuyor. Özellikle diz kireçlenmerinde, bu enjeksiyonlar sonrası ağrıların kademeli olarak azaldığına ve aylar içinde yüz güldüren sonuçlara ulaşıldığına dikkat çekiliyor.

Doç. Dr. Cengiz Bahadır, bu tedavininmutlaka diz egzersizleri ve kilo verme programları ile desteklenmesi gerektiğini, fizik tedaviyle birlikte uygulanmasının ise çok daha etkili sonuçları olduğunu söylüyor.

HANGİ SORUNLARDA KULLANILIYOR?

Diz kireçlenmeleri

Dizde kıkırdak hasarlanmaları

Erken yaşta ortaya çıkan kıkırdak aşınmaları

Tenisçi dirseği

Omuz tendon romatizmaları ve yırtıkları

Aşil tendiniti ve sporcularda rastlanan diğer tendinitler