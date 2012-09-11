'İktidar yabancı çobana döndü'

Kılıçdaroğlu, “Komutanlar” demediğini belirterek, “Ben o gazeteciye bunları bir dost sohbeti olarak söyledim. Eski komutanların bunu söylediğini belirttim. ‘Eski’ sözcüğünü çıkarmış, ‘komutanlar’ demiş. Kayıtları açıklasın, bu etik değil” dedi.



YÜZDE 99.5



“Ben o gazeteci ile yaptığım konuşmamda ‘emekli komutanlar’ dedim. Onlardan aldığım bilgiye göre sabotaj ihtimalinin yüksek olduğunu söyledim. Eski komutanların yüzde 99 sabotaj dediğini söyledim. Ama bunları dost sohbeti çerçevesinde söyledim. Yazılması için değildi. O nedenle açıklama olarak görmüyorum. Ama evet, eski komutanlar bunu söyledi. Hatta yüzde 99 da değil, yüzde 99.5 ihtimalden söz ettiler.



'HÜKÜMET BİR FİGÜRAN'



"Türkiye'nin üzerinde bir kabus var ve bir oyun oynanıyor. Hükümet bu oyunda bir figüran.



5 Eylül'de Afyon'da patlama meydana geldi. O aksam vali ve bakan olayin kaza oldugununu soylediler. Peki Basbakan bir şey söyledi mi?



Sonra Genelkurmay Başkanı çıkıp her şey ortada dedi. Basbakan yine konusmadi. TV'lere çıkan bütün uzmanlar 'Bu bir sabotajdır' dedi.



Hükümete guvenmiyoruz. Hükümet yalan söylüyor. Hükümet bu ülkeyi savaş durumuna getiren hükümettir."



Hükümetin vermediği bilgiyi medya el yordamıyla bulmaya çalışıyor.





İKTİDAR YABANCI ÇOBANA DÖNDÜ



5 Eylül'de Afyon'da patlama meydana geldi. O akşam vali ve bakan olayın kaza olduğununu söylediler. Peki Başbakan bir şey söyledi mi?



Sonra Genelkurmay Başkanı çıkıp her şey ortada dedi. Başbakan yine konuşmadı. TV'lere çıkan bütün uzmanlar bu bir sabotajdır dedi.



Hükümete güvenmiyoruz. Hukumet yalan soyluyor. Hukumet bu ulkeyi savas durumuna getiren hükümettir.



Biz uçağımızın düşürülmesini kimden öğrendik; Suriye'den. Uludere'yi kimden ogrendik? Yabanci basin ajanslarindan...

Dunyanin neresinde boyle bir hukumet vardir?



Halkimin dusunmesini istiyorum, yalandan iktidar olunmaz. İktidar guc isidir, samimiyet isidir.



Ben ana muhalefet lideriyim. Herkesten bilgi alirim, herkesi arar ve sorarim. Bana gelen bilgi bu olayin sabotaj oldugu yonundedir.



Acemi askerlerin olmadigi bir yerde patlama nasil oldu? Muhimmat deposunda kolay kolay patlama olmaz.

Bir degil iki patlama var. Bu hukumet yalanci cobana donmustur.



Bugüne kadar televizyona cikan butun uzmanlar kaza riskinden soz etmedi. Eğer kaza ise bu daha vahim bir durumdur.





'ÇAPSIZLIK TEPEDEN BAŞLAR İNER'



Mühimmat deposunda kolay kolay patlama olmaz arkadaşlar. Bizi kandırmaya kalkmasınlar. Uludere'de halkı kandırdı, uçağımız düştü halkı kandırdı, bu iktidar hangi noktada halka doğru bilgi verdi. Biz kaygımızı, endişemizi dile getirdik. Bugüne kadar hiçbir uzman ne gazetelere ne televizyonlara çıkıp şunu söylemedi: 'Kaza riski daha yüksektir'. Hükümet rahatsız. Eğer çapsızlık tepeden başlarsa aşağıya kadar iner. Kazaysa o daha da vahim zaten."