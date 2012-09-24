İkisi de direkten döndü!

Haftanın merakla beklenen maçında gülen yok! Fenerbahçe ile Trabzonspor'un Kadıköy'deki randevusuna bordo mavililerin özellikle ikinci yarıda kaçırdığı akıl almaz pozisyonlar damga vurdu. Trabzonspor'un yakaladığı pozisyonlarda iki takımın da taraftarları dokuz doğruruken, mücadele 0-0 sona erdi. Böylece ne Fenerbahçe moral için çok ihtiyacı olan galibiyeti alamadı ne de Trabzonspor'un Kadıköy'deki 19 yıllık galibiyet hasreti sona erebildi.



Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 9’a çıkartırken, Trabzonspor da 8 puana yükseldi.



Fenerbahçe sahaya Volkan Demirel, Gökhan Gönül, Bekir İrtegün, Yobo, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topuz, Mehmet Topal, Meireles, Stoch, Alex ve Sow ilk 11’i ile çıkarken, Trabzonspor da Onur Recep Kıvrak, Celustka, Mustafa Yumlu, Bamba, Emerson, Yasin Öztekin, Zokora, Sapara, Olcan Adın, Alanzinho ve Halil Altıntop ilk 11’i ile sahada yer aldı.



Karşılaşmaya hızlı başlayan taraf ev sahibi Fenerbahçe oldu. 3. dakikada Trabzonspor savunmasının arkasına atılan uzun pasla topla buluşan Sow, bekletmeden vurşunu yaptı, ancak top kalenin üzerinden auta gitti.



Fenerbahçe 22. dakikada gole çok yaklaştı. Ceza sahasının dışında kaleyi karşıdan gören bir noktada topu önünde bulan Alex, bekletmeden şutunu çekti ve top yan direkten geri geldi. Pozisyonun hemen devamında Trabzonspor sarı lacivertli takımın savunmasını az adamla yakaladı. Olcan sol çaprazdan rakip ceza sahası içine girdi, ancak Olcan’ın şutunda top üstten auta gitti.



İlk devrenin kalan bölümünde iki takım da yakaladığı fırsatları değerlendiremezken, takımlar soyunma odasına golsüz eşitlikle gitti.



Maçın ikinci devresine Trabzonspor daha etkili başladı. İlk dakikalarda oyunu kontrol eden bordo mavililer, Olcan ile yakaladığı fırsatları gole çeviremedi. Dakikalar ilerledikçe oyunu konuk ekibin sahasına yıkmaya başlayan Fenerbahçe, uzaktan atılan şutlarla skoru değiştirmeye çalıştı, fakat kaleci Onur’u aşmayı başaramadı.



Oyunun kontrolünü ele geçiren Fenerbahçe, 74. dakikada gole birkez daha çok yaklaştı. Alex’in kullandığı köşe vuruşunda Bekir’in kafa şutunu Sapara çizgiden çıkardı ve sarı lacivertlilerin öne geçmesine izin vermedi.



Karşılaşmanın 80. dakikasında ise Trabzonspor çok önemli bir gol pozisyonunu değerlendiremedi. Fenerbahçe’nin orta sahada yaptığı top kaybının ardından Olcan sol kanatta topla buluştu. Kaleciyle karşı karşıya kalan Olcan topu üstten auta gönderdi.



Trabzonspor 83. dakikada birkez daha gole çok yaklaştı. Kaleci Volkan ile karşı karşıya kalan Olcan, tecrübeli kaleciyi çalımlayarak geçti, ancak savunma araya girerek topun ağlarla buluşmasına izin vermedi.



Fenerbahçe kalesine son bölümde çok etkili gelmeye başlayan Trabzonspor’da 86. dakikada Henrique'n’n şutunda top direkten geri geldi ve dönen topu Fenerbahçe savunması uzaklaştırdı.



Maçın kalan bölümünde gol olmazken, karşılaşma 0-0 eşitlikle sona erdi.



KUYT VE KRASİC 18'DE YOK

Sarı-lacivertli ekipte sakatlık ve tedavi süreçleri tamamlandıktan sonra takımla çalışmalara başlayan Dirk Kuyt ve Milos Krasic, Trabzonspor maçının 18 kişilik kadrosunda yer almadılar.



Teknik direktör Aykut Kocaman iki futbolcuyu da henüz hazır olmadıkları gerekçesiyle bordo-mavili ekip karşısında kadronun dışında tuttu.



Fenerbahçe'nin kadrosunda sakatlığı bulunan Serdar Kesimal'in yanı sıra, Bienvenu, Orhan Şam, Sezer Öztürk, Özgür Çek ve Salih Uçan bulunmadı.



KADIKÖY'DE KADIN VE ÇOCUKLAR ÖNÜNDEKİ 7'NCİ MAÇ

Fenerbahçe, Trabzonspor mücadelesiyle birlikte, cezası nedeniyle Kadıköy'de sadece kadın ve çocukların izlediği 7'nci maçına çıktı.



Daha önce seyircisiz oynama cezasının bu şekilde uygulandığı ligde 5, Türkiye Kupası'nda da 1 maç olmak üzere toplam 6 karşılaşmada sadece kadın ve çocuklara karşı oynayan sarı-lacivertlileri, zorlu Trabzonspor maçında da kadın ve çocuk taraftarlar destekledi.



Kadın ve çocuk taraftarlar bundan önceki maçlara olduğu gibi yine maça büyük ilgi gösterdiyse de tribünlerin tamamı dolmadı.



Bu arada karşılaşmayı (A) Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve yardımcıları da izledi.



Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman karşılaşma öncesi Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yanına giderek başarılar diledi.



SERKAN BALCI YEDEK SOYUNDU

Sivasspor maçında üst solunum yolu enfeksiyonu geçirdiği için forma giyemeyen Serkan Balcı, Fenerbahçe karşısında yedekler arasında yer aldı.



Teknik direktör Şenol Güneş, yeni transfer Marc Janko'yu Sivasspor maçında olduğu gibi yine yedek soyundurdu.



Serkan ve Janko'nun yanı sıra Zeki Ayvaz, Zeki Yavru, Barış Özbek, Henrique, Emre Güral da yedek kaldı.



Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Colman, Tolga Zengin, Giray Kaçar ve Soner Aydoğdu Fenerbahçe maçında yer almazken, Volkan Şen ile yabancı oyuncular Adrian, Vittek ve Cech maç kadrosuna alınmadı.



İlk dakikalardaki baskıyı atlattıktan sonra oyunda dengeyi kuran Trabzonspor, sarı lacivertlilerin kalesine etkili gelmeye başladı. Bordo mavili ekipte Sapara’nın ceza sahası dışından çektiği sert şut üst direkten geri geldi.