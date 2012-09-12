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İki yerden ücret alana yakın takip

Maliye, Gelir Vergisi'nde tahsilatı artırmanın hesabını yapıyor.

12 Eylül 2012 Çarşamba 10:15
İki yerden ücret alana yakın takip

Bakanlık kayıt dışı ile mücadele kapsamında iki ve daha fazla yerden ücret alanları incelemeye aldı. Ayrıca özel sektörde çalışanların neredeyse yüzde 50'ye yakınının asgari ücret üzerinden gösterilmesi de Maliye'nin yakın takibine girdi.

Zaman Gazetesinin haberine göre, Gelir Vergisi Kanunu'nun yeniden yazımına ilişkin çalışmalar devam ederken, Maliye tahsilatı artırmanın hesabını yapıyor. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) maaşların asgari ücret üzerinden gösterilmesinin yanı sıra ikinci maaşa yönelik kapsamlı inceleme başlatıyor. ücretli kesimden beyanname sınırının üzerine çıkan ikinci gelirin vergisi talep edilecek. Çok sayıda meslek grubunda çalışanların iki farklı yerden ücret aldığına dikkat çeken Maliye kaynakları, beyanname verilip verilmediğinin kontrol edileceğini bildirdi. 2011 yılında başka bir işverenden elde ettiği brüt gelir 23 bin liranın üzerine çıkanların beyanname vermesi gerekiyor. Beyanname vermesi gerektiği halde Maliye'ye uğramayan ücretli kesimden tespit edilmesi halinde hem elde ettiği gelirin vergisi istenecek hem de beyanname vermediği için cezai yaptırım uygulanacak. İdarenin veri ambarında finans ve PTT gibi farklı kurumlardan edinilen bilgilerin yer aldığına dikkat çeken üst düzey bir bakanlık yetkilisi, "Çok sayıda kişi birden fazla işverenden ücret alıyor. Ancak bunlar herhangi bir şekilde elde ettiği gelirin vergisini ödemeye yanaşmıyor. İki hatta üç yerden ücret elde edenlere ilişkin bilgiler veri ambarında yer alıyor. Beyanname vermemekte ısrar edenlerin kapısını çalacağız." dedi.

Birden fazla işverenden ücret alan ve birden sonraki işverenden aldıkları ücretlerin toplamı Gelir Vergisi Kanunu'nda yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı (2011 yılı için bu tutar 23.000 TL) aşmayan mükelleflerin, tamamı kesinti yoluyla vergilendirilmiş ücretleri yıllık beyanname ile beyan edilmeyecek. Ancak, birden sonraki işverenden alınan ücretlerin toplamı 23 bin lirayı aşması durumunda, ücretlerin tamamı (ilk işverenden alınan ücret de dâhil olmak üzere) yıllık beyannameye dâhil edilecek. Birden fazla işverenden ücret alınması halinde, birinci işverenden alınan ücretin hangisi olacağı ücretli tarafından serbestçe belirlenecek.

Gelir Vergisi Kanunu'na göre gelir, bir gerçek kişinin bir takvim yılı içerisinde elde ettiği kazanç ve iratlarının safi tutarı. Memurlar dahil olmak üzere, kamu ve özel sektör ayrımı yapılmaksızın çalışanların tamamının gelirleri Gelir Vergisi'ne tabi. Gelir Vergisi Kanunu uyarınca ücret gelirlerinin vergilendirilmesinde artan oranlı vergi tarifesi uygulanıyor. ücret gelirlerinin vergilendirilmesinde, 10 bin liraya kadar yüzde 15, 25 bin liranın 10 bin lirası için bin 500 lira, fazlası için yüzde 20, 88 bin liranın 25 bin lirası için 4 bin 500 lira, fazlası için yüzde 27, 88 bin liradan fazlasının 88 bin lirası için 21 bin 510 lira, fazlası için yüzde 35 vergi alınıyor.
 

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